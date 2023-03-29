2023微信公开课PRO：视频号即将推出原创视频评论区广告分成

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:3月28日晚，2023微信公开课PRO·微信之约如约开讲。微信视频号负责人，以内容生态和创作者为两大着力点，对视频号定位、用户名片和创作收入等方面分享了相关进展和思考。

数据显示，视频号同比增长2倍的作者活跃，3倍的消费时长，4倍的万粉作者，1.9亿的春晚直播观看，800%的直播带货销售额增长，447%的主播总收入增长...

分享透露，视频号近期也将对优质创作者推出包括评论区广告分成、付费订阅在内创作者分成计划，而2022年视频号直播带货主播总收入增长已达447%。

据了解，经过原创声明的优质内容，将能享受一系列原创权益，包括评论区广告分成、原创内容平台保护、平台分发优先推荐等。这是一项在原创视频下面挂载广告的系统，它不需要像互选广告一样需要比较长时间的意向沟通，只要原创作者愿意在自己评论区里面挂载广告，广告系统会自动分辨其视频内容，并在其评论区挂载适合的广告。

至于付费订阅功能，它将支持创作者设立付费内容专区，用户通过缴纳月费成为会员。据介绍，这一功能将可能作为统一能力，覆盖到视频号和公众号所有的作者。

此外，分享中介绍，视频号创作者的展示方式将在今年的版本迎来重大升级。视频号负责人展示了新的创作者主页雏形，除了固有的头像、昵称和个人简介之外之外，视频、直播、橱窗，图文乃至音频等模块，将配合创作者类型进行个性化展示。如生活博主展示视频、知识博主展示直播、音乐人挂接音乐作品、三农作者展示商品橱窗等等。

在音频内容方面，视频号今年会尝试对长音频的支持，并且依然会用视频号来支撑打造成原子化组件。在图文内容方面，视频号发布伊始就支持图文内容，但视频推荐流里面进行分发的时候，图文内容相比短视频天然是吃亏的。不过，视频号仍然希望微图文创作者找到合适的分发场，并在进行相关尝试。

视频号负责人表示，通过个人名片来挂载各种各样的内容，视频号将创建出除了推荐流和直播广场之外新的分发场景，让所有的内容在和微信体系内其他部分紧密融合，给更多创作者以机会。

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