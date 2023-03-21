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OPPO Find X6系列正式发布 售价4499元起

2023-03-21 15:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:3月21日下午，OPPO正式发布了Find X6系列，定位为全新的影像旗舰

OPPO Find X6后置模组采用环宇设计，灵感源自经典相机的光影刻度和细密的光影纹理，重现了哈苏经典橙色印记，其美学理念是极致和均衡。

Find X6全系配备了马里亚纳X芯片，带来更为先进的计算摄影架构，将照片清晰度提升30%，并降低60%的噪声。

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影像参数显示，X6Pro拥有超光感潜望长焦、1英寸大底广角和自由曲面超广角、搭载5000万像素IMX989主摄（支持OIS防抖）、5000万像素IMX890超广角和5000万像素IMX890大底潜望镜头。

OPPO Find X6标准版为5000万像素 IMX890大底广角，以及5000万像素 JN1超广角组合。

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OPPO Find X6Pro还搭载了一块6.82英寸动态超光影屏，采用三星E6发光材料，分辨率为3168x1440，支持120Hz刷新率，峰值亮度高达2500nit，全局亮度最高可达1500尼特。

而OPPO Find X6 搭载 6.74 英寸 2772×1240分辨率 OLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率，峰值亮度 1450 尼特。

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性能方面，OPPO Find X6系列搭载了最新一代4nm 旗舰芯片，以及 OPPO 自研马里亚纳影像专用 NPU。

Find X6Pro版搭载第二代骁龙8移动平台，Find X6为天玑9200芯片，全系列标配满血版 LPDDR5X内存、UFS4.0闪存，自主研发的ColorOS超算平台。

续航方面，Find X6Pro支持100W超级闪充，最快10分钟就可从0充电至50%，以及50W无线闪充，不到半小时可充电50%。而OPPO Find X6 内置 4800mAh 电池，支持 80W 有线快充。

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售价方面，Find X6标准版:

12+256GB版售价4499元

16+512GB版售价4999元

Find X6Pro:

12+256GB版售价5999元

16+256GB版售价6499元

16+512GB版售价6999元

OPPO Find X6 年度影像旗舰手机 3月21日14:00 新机发布会 敬请期待
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OPPO Find X6 Pro 16GB+512GB 大漠银月 超光影三主摄 哈苏影像 100W闪充 第二代骁龙8旗舰芯片 5G拍照手机
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