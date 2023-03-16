开发者展示使用 OpenAI 的 GPT-4 编写 SwiftUI 代码完成 iPhone 应用

站长之家（ChinaZ.com）3月16日消息:据9to5Mac报道，我们已经多年没有看到人工智能在许多软件中的实际应用，但最近ChatGPT和其他类似的人工智能因其生成文本、图像甚至代码的能力而变得非常流行。随着本周OpenAI宣布新的GPT-4，用户已经在探索其潜力。它甚至可以使用SwiftUI创建iPhone应用程序。

对于那些不熟悉的人来说，GPT或生成性预训练模型是流行的ChatGPT背后的技术。新版本被命名为GPT-4，显示了「自然语言处理领域的巨大飞跃」。根据开发者的说法，GPT-4可以更好地理解和生成更多类似人类的文本，还可以更准确地解决更难的问题。

而对于那些已经被以前版本的GPT所能做到的事情所惊讶的人来说，新的版本将可能性进一步提高。在Twitter上，开发者Morten Just展示了他如何使用GPT-4创建一个iPhone应用程序，每天向用户推荐五部新电影--只需要求人工智能使用苹果的SwiftUI语言，并详细说明该应用程序应显示预告片和每部电影可观看的流媒体平台。

令人惊讶的是，GPT-4提供了一个iPhone应用的代码，该应用完全按照开发者的要求进行。正如一段视频所显示的，该代码产生了一个功能齐全的应用程序，显示了五部不同的电影列表，以及每部电影的描述和预告片。开发者说，第一个版本有一些错误，但GPT-4事后修复了这些错误，并表示歉意。

另外据报道，苹果公司一直在为其平台开发类似的技术。今年早些时候，The Information报道，该公司希望用户在未来能够使用Siri创建自己的应用程序。有了GPT-4，这似乎完全可能。

想象一下，如果有一天苹果将某种人工智能整合到其Swift Playgrounds工具甚至Xcode中。这不仅可以让普通用户更容易地学习编码的基础知识，而且还可以帮助开发者解决其应用程序代码中的更多挑战性问题。

对于那些感兴趣的人来说，Just已经在GitHub上分享了GPT-4创建的应用程序的源代码：https://gist.github.com/mortenjust/315cd6da064c39708d7e05870f1f7e56

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