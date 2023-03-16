百度文心一言正式发布 支持多模态文本生成视频、音频等

站长之家（ChinaZ.com）3月16日 消息:今日下午，百度文心一言新闻发布会正式召开，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰出席了本次发布会。

在会上，李彦宏宣布正式推出大语言模型“文心一言”（yiyan.baidu.com/）。 同时，李彦宏还向用户展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成等方面的表现。

李彦宏在现场表示，百度是全球大厂中第一个做出对标ChatGPT产品的企业，百度所有业务将全面集成文心一言。

值得一提的是，在多模态生成方面，李彦宏现场展示了文心一言生成文本、图片、音频和视频的能力。文心一言甚至能够生成四川话等方言语音;文心一言的视频生成能力则因成本较高，现阶段还未对所有用户开放，未来会逐步接入。

据公布数据，文心一言大模型的训练数据包括万亿级网页数据、数十亿的搜索数据和图片数据、百亿级的语音日均调用数据，以及5500亿事实的知识图谱等。

3月16日起，首批用户即可通过邀请测试码，在文心一言官网体验产品，后续将陆续开放给更多用户。此外，百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务。

用户可以搜索“百度智能云”（cloud.baidu.com/）进入官网，点击>>>申请加入文心一言云服务测试<<<。

李彦宏预测大型语言模型将会带来三种产业机会。

第一种机会是新型云计算公司，其主要商业模式将从IaaS变为MaaS。文心一言将会从根本上改变云计算行业的游戏规则。百度智能云将通过文心一言为企业提供服务，帮助他们构建自己的模型和应用。

第二种机会是进行行业模型优化的公司。这些公司是通用大型模型和企业之间的中间层，他们可以基于对行业的洞察，调用通用大型模型的能力，为行业客户提供解决方案。

第三种机会是基于大型模型底座进行应用开发的公司，也就是应用服务提供商。据李彦宏断言，对于大多数创业者和企业来说，真正的机会在于基于通用大型语言模型抢先开发重要的应用服务。可能正是基于文本生成、图像生成、音频生成、视频生成、数字人、3D等场景，已经涌现出许多创业明星公司，他们有可能成为未来的新巨头。

据悉，自 2 月份百度官宣“文心一言”以来，已有超过 650 家企业宣布接入文心一言生态。

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