微软斥资数亿美元打造 ChatGPT 超级计算机

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:据彭博社报道，微软斥资数亿美元建造了一台大型超级计算机，以帮助为 OpenAI 的 ChatGPT 聊天机器人提供动力。在周一发布的两篇博客文章中，微软解释了它如何创建OpenAI 使用的 Azure 强大的人工智能基础设施，以及它的系统如何变得更加强大。

为了构建支持 OpenAI 项目的超级计算机，微软表示它在其 Azure 云计算平台上将数千个 Nvidia 图形处理单元 （GPU） 连接在一起。反过来，这让 OpenAI 能够训练越来越强大的模型，并“解锁 AI 功能”的工具，如ChatGPT和Bing。

根据提供给彭博社的一份声明，微软负责人工智能和云计算的副总裁斯科特格思里表示，该公司在该项目上花费了数亿美元。虽然这对于最近延长了对 OpenAI 多年、数十亿美元投资的微软来说似乎只是九牛一毛，但这无疑表明它愿意在 AI 领域投入更多资金。

微软已经在努力通过推出使用Nvidia 的 H100和 A100Tensor Core GPU 以及 Quantum-2InfiniBand 网络的新虚拟机来使 Azure 的 AI 功能更加强大，这是两家公司去年嘲笑的一个项目。据微软称，这应该允许 OpenAI 和其他依赖 Azure 的公司训练更大、更复杂的人工智能模型。

微软 Azure AI 公司副总裁 Eric Boyd 在一份声明中表示:“我们发现我们需要构建专注于支持大型训练工作负载的专用集群，而 OpenAI 是这方面的早期证据之一。”“我们与他们密切合作，了解他们在构建培训环境时寻找的关键东西是什么，以及他们需要的关键东西是什么。”

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