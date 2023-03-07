三星通过开发定制 PC 和移动处理器与苹果 Apple Silicon 竞争

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日消息:三星计划通过为未来的智能手机和个人电脑开发自己的定制处理器来与Apple Silicon相抗衡，以努力开发更先进的芯片。

据Business Korea报道，三星已经组建了一个专门从事CPU核心开发的内部团队，并招募了前AMD开发人员Rahul Tuli来领导这个小组。三星在传统上依靠英国芯片公司Arm生产Exynos高级处理器，但在内部开发芯片将使其能够完全控制设计和优化过程，类似于苹果脱离英特尔的转型。

据说第一个应用处理器（AP）被称为Galaxy Chip，可能在2025年上市。然而，这款芯片很可能会有一个基于Arm技术的CPU，因为三星才刚刚启动自己的CPU内核的开发。「如果三星电子成功开发出CPU内核，它将能够提升其Galaxy芯片的完成度，」韩国媒体Pulse News援引一位不愿透露姓名的行业高管的话说。「如果开发按计划进行，它将能在2027年推出自己的CPU」。

这并不是三星第一次开发自己的CPU。自2010年代初以来，该公司一直在建立自己的开发团队并投资于技术，以建立自己的设计能力。然而，由于其CPU内核被认为在电源效率、发热和多核效率方面不如高通等竞争对手，三星放弃该项目。2019年，该公司正式取消了该项目，并在三星奥斯汀研究中心（SARC）解雇了300多名开发人员。

自2020年以来，苹果公司一直致力于从英特尔芯片过渡，转而使用自己的Apple Silicon芯片。苹果的定制芯片基于Arm，类似于iPhone和iPad中使用的A系列芯片，苹果在2020年11月发布了第一批苹果芯片Mac。

苹果的芯片带来了一个全新的性能水平，Mac的性能更强大，也更节能。由于苹果为iOS设备和Mac设计了自己的芯片，所有苹果产品系列都有一个共同的架构，这也使得开发者更容易编写和优化在所有苹果产品上运行的软件。

苹果几乎已经完成了从英特尔到苹果芯片的过渡，只有Mac Pro电脑仍在等待更新。据说苹果正在测试使用苹果芯片的新Mac Pro，以期在夏季发布。

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