抖音启动“直播诈骗黑产”专项治理行动 禁止五大行为

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:近日，都引发发布了关于打击「直播诈骗黑产」的公告。公告称，近期，平台关注到有极个别用户发布“假装贫困学生”的不实信息骗取收益。对此，平台已封禁相关账号并针对“直播诈骗黑产”存在的违法违规行为进行严厉打击。

2022年9月至今，平台已封禁涉嫌诈骗、恶意诱导消费、赌博等行为的账号11005个。2021年以来，抖音直播配合全国各地公安部门破获相关黑产案件7起，抓捕相关犯罪嫌疑人60余人。

为打造风清气正的网络环境，持续向用户提供绿色、健康、美好的直播环境，抖音直播将持续治理以下违法违规行为:

1、禁止诈骗行为

平台严禁利用虚假承诺、虚构事实或隐瞒真相等方式骗取用户消费等行为，包括但不限于:承诺消费即可获得高价值礼物/服务、承诺数倍返现返利、通过虚假身份演绎剧本获取他人情感信任，或以冒用他人身份、以虚假人设账号等方式骗取消费等。

2、禁止涉赌博行为

平台严禁一切涉赌博行为，包括但不限于:通过承诺以高价值产品、服务或现金作为回报，诱导用户对具有不确定性的游戏进行下注等。

3、禁止未成年人消费及诱导未成年人消费

平台严禁18岁以下的未成年人进行直播消费，严禁直播过程中任何主播以任何形式欺骗、诱导未成年充值消费。

4、禁止线下情感诱骗行为

平台严禁以通过承诺线下见面、承诺可发展恋爱关系等方式欺骗用户消费的行为。

5、禁止数据造假

平台严禁以任何手段虚构或者篡改直播间人气、点赞量等数据，从严治理控评、刷榜、流量造假等违法违规行为。

抖音直播将即日启动“直播诈骗黑产”专项治理行动，全面排查清理相关违规行为，一经发现，将无限期回收直播权限并公示通报。对于违规情节严重或涉及违法犯罪行为的主播，平台将主动上报行业黑名单并将相关情况报送公安机关等有关部门。

抖音直播一直致力于为用户提供丰富多元的内容，始终坚持平台治理的高标准、高要求，同时也高度重视MCN/公会等机构在平台的健康经营。

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