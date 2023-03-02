YouTube将推出面向创作者的生成式AI工具

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:据外媒报道，YouTube新任CEO尼尔·莫汉表示，公司正在开发生成式人工智能（AI）工具，以帮助内容创作者增强他们的叙事能力和创作价值。

据悉，这一功能将在未来几个月内推出，以追赶竞争对手OpenAI和微软等公司的AI产品。

莫汉表示，人工智能将重塑视频行业，为创作者提供更多的可能性。这些生成式AI功能将使创作者在视频中进行虚拟换装或打造“梦幻般的电影场景”。

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