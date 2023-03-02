YouTube将推出面向创作者的生成式AI工具

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:据外媒报道，YouTube新任CEO尼尔·莫汉表示，公司正在开发生成式人工智能（AI）工具，以帮助内容创作者增强他们的叙事能力和创作价值。
据悉，这一功能将在未来几个月内推出，以追赶竞争对手OpenAI和微软等公司的AI产品。
莫汉表示，人工智能将重塑视频行业，为创作者提供更多的可能性。这些生成式AI功能将使创作者在视频中进行虚拟换装或打造“梦幻般的电影场景”。
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在线游戏平台Roblox宣布正在构建一个平台，让用户可以使用生成式+AI+工具进行创作。用户只需要在文本框中输入几个关键词就可以构建一个虚拟世界和游戏。让用户能够简单地键入命令来生成图像或3D+模型。
当人工智能有了自主生成能力，创作出源源不断的内容，我们未来该何去何从，是否会被人工智能所替代？以下内容是在奇魂AI生成式AI端仅输入“写一篇关于数字人直播发展报告，要求不低于 1000 字”后，由其生成式AI在 2 分钟内完成的《数字人类直播：发展概况》内容创作。我们又将如何定义“人”？
YouTube+++首席执行官Susan+Wojcicki周四表示她将卸任。首席产品官Neal+Mohan将作为高级副总裁和YouTube的新负责人接任。2006年，她主张以16.5亿美元收购YouTube。
数字媒体公司BuzzFeed继2022年年底宣布将裁员约12%一个月后，官宣计划使用ChatGPT的+++Open+AI为网站生成包括测验在内的特定内容，这是他们使用ChatGPT内部的创新学习引擎进行更多内容创作的第一步。BuzzFeed首席执行官Jonah+Peretti曾在给员工的备忘录中说:“到了2023年，你将看到人工智能生成的内容从研发阶段转变为我们核心业务的一部分，改善问答体验，为我们的头脑风暴提供信息
在ChatGPT火爆全网之际，众多互联网企业也纷纷表示入局。今日有消息称，有网易有道AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术在教育场景的落地研发中。网易有道也可提供问答机器人等功能，通过与系统用户进行交互，提供个性化的信息服务，该技术已经支持人物、教育、动漫、小说、文学作品等垂类的基于结构化数据的精准问答。
在昨日的财报电话会议上，阿里董事会主席兼首席执行官张勇表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一，是阿里全面扎根实体经济、服务数实融合的基本支撑。云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，阿里巴巴将全力构建好自己的AI预训练大模型，并为市场上的模型和应用提供好算力的支撑。截至2022年12月31日，阿里巴巴拥有239740名员工截至2022年9月30日为243903人。
教育行业在经历了“双减”政策后，各家公司纷纷转型调整，努力开发新产品，而财报则客观地反映了市场对于转型效果以及产品的认可度。最近，教育科技公司网易有道发布了最 新的财务数据，财报中显示，网易有道 2022 年第四季度收入为14. 5 亿元，较 2021 年同期的 10 亿增长38.6%，其中智能硬件净收入为4. 1 亿元，较 2021 年同期增长了28.1%，主要受有道词典笔X5、有道词典笔P5 及AI学习机X10、听力宝等新品的销售推动。“通过技术和创新赋能我们的产品与服务，是我们一直坚持的方向。”网易有道在财报电话会上表示，今年现有的主要智能硬
Alphabet 旗下的谷歌已发布了自己的聊天机器人服务 Bard。在巴黎举行的发布会上，谷歌高管 Prabhakar Raghavan 表示，所谓的生成性人工智能将使用户能够以「全新的方式」与信息互动。「这可能会帮助当地的面包师与客户合作进行蛋糕设计，或者帮助玩具制造商构思新的创作。随着我们继续将生成性人工智能技术引入产品，搜索的唯一限制将是大家的想象力。」
当地时间周一，Meta CEO马克�扎克伯格表示，Meta将打造一个新的顶级产品团队，专注于生成式人工智能。新成立的Meta产品团队将由Meta的机器学习和人工智能高管Ahmad Al-Dahle领导，Al-Dahle将直接向Meta首席产品官Chris Cox汇报。当地时间周一，扎克伯格表示，该公司计划为Instagram、Messenger和WhatsApp开发“人工智能角色”。
这个时代变化太快，2022年世界移动大会上，大家还在狂热讨论元宇宙，没想到才一年的时间，元宇宙的风头就被生成式AI和+ChatGPT抢走了。元宇宙已经被人们抛弃。“编码的民主化:这可能是元宇宙和生成人工智能的结合将带来的最强大的东西。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。