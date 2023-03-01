一张图看懂 | 美国股票市场在全球市场占比份额

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:美国金融主导地位最有力的标志之一是该国拥有两个最大证券交易所的市值总和——纽约证券交易所 （NYSE） 和纳斯达克。

这两个主要的上市中心令全球所有其他交易所相形见绌。事实上，一个纽约证券交易所上市公司的市值总和就比上海、深圳、日本和泛欧交易所的总和还要大。

这种主导地位的关键原因之一是美国经济的庞大规模。美国的 GDP 超过25万亿美元，是世界上最大的经济体，美国交易所是也是一些世界上最大和最有价值的公司的所在地，包括苹果、亚马逊和微软等科技巨头。截至2023年1月，在美国交易所上市的股票市值占全球总市值的42%。

在20世纪70年代的大部分时间里，美国占全球股票市值的一半以上。在1980年代，美国在全球总量中的份额开始下降，部分原因是日本的资产价格泡沫。

最近，美国股市在金融危机期间暂时触底，但此后一直在稳步上升。

美国证券交易所有几个吸引投资者的优势，包括强大的监管监督、稳定的政治和经济环境，以及多元化的知名公司投资池。美国证券交易所也有悠久的创新历史和技术进步，这有助于保持其在全球领先交易所的地位。

2018年，普华永道就证券交易所的未来对数百名资本市场参与者进行了调查。受访者认为，到2030年，当今的许多顶级交易所仍将是寻求上市的公司的热门选择。

尽管优势明显，但美国交易所确实面临着激烈的竞争，尤其是在中国和印度等新兴市场。例如，上海证券交易所近年来取得了显着增长，目前已成为全球市值排名第三的交易所。

（举报）