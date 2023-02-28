新加坡正在开发 ChatGPT 类似系统 辅助公务员写报告

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日消息:据联合早报消息，新加坡卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立表示，政府正在开发一套名为「PAIR」的系统，类似于ChatGPT，旨在辅助公务员完成报告。

这个名为PAIR的系统可以协助公务员总结参考资料、探索相关观点或改善写作表达能力等。新加坡准备与一些机构试用该系统，详细评估效果后，再决定如何让更多公务员使用。为确保数据安全和敏感信息受保护，新加坡也与大型语言模型供应商Azure OpenAI达成了保密协议。

对于涉及高度机密或敏感信息的内容，仍然需要公务员自己撰写。普杰立强调，PAIR是辅助工具，旨在提高公务员的生产力，而非将写作过程完全自动化。公务员必须直接对政策决策、文件内容的遣词用字负责，确保内容准确妥当。

据了解，最近科技业掀起了AI热潮，由于开发了ChatGPT、Dall-E2 等产品的初创公司OpenAI身处这股热潮的中心。虽然微软和OpenAI过去曾限制可以使用这些工具的企业数量，但Azure OpenAI Service将允许任何企业申请使用，从而为更多置入AI的产品开拓市场。

对于微软、OpenAI等公司来说，扩大AI工具的使用范围是试图将这款已经吸引公众想象力的人工智能产品变成潜在大生意的下一步。

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