快手电商：将重点治理虚假宣传医疗或保健功效违规行为

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:今日下午，快手电商发布了关于【虚假宣传医疗或保健功效】的重点治理公告。

据悉，医疗或保健功效的虚假宣传指虚构普通商品等不具有的医疗或保健功效或违规宣传需要取得相应资质才可以宣传的医疗或保健功效。

公告称，近期，平台通过巡查发现部分带货达人及商户在商品的宣传推广过程中，存在虚构夸大医疗或保健功效，或者不当使用医疗用语的情形。为保护消费者合法权益，维护平台经营秩序，即日起，平台将对该类违规行为，进行重点治理。此类违规行为包括但不限于通过商品外包装、 商品标题、商品详情页、直播/短视频内容等渠道，使用文字、图片、口播、道具、剧情演绎等方式， 明示或暗示医疗保健功效的违规情况。

以上行为一经发现，平台将根据【发布虚假宣传信息】实施细则（商户）、【发布虚假宣传信息】实施细则(营销)等规定，视违规情节严重程度进行处置。请各位商户/带货达人及时自查整改，避免违规。同时，平台将视商户/带货达人违规严重程度，对该违规方的关联方、关联店铺/关联带货达人依据【扰乱平台秩序行为】实施细则(商户)、【扰乱平台秩序行为】实施细则(营销)进行相关处置。

常见违规营销手段

违规营销手段包括但不限于:类目乱挂，挂车商品与直播间展示商品不一致，做伪科学实验，虚假承诺商品的使用效果、使用他人名义保证或以暗示方法使人误解其效果等形式。

（1）类目乱挂:未根据商品实际属性选择正确的商品类目发布商品，包括但不限于:带货达人未选择正确的商品类目将商品发布在相似相近类目。

（2）挂车商品与直播间展示商品不一致:通过上车A商品，实际在直播间展示售卖B商品，进而逃避平台监管。

（3）伪科学实验:为展示产品效果进行无科学依据、无专业机构出具的检测报告证明的伪实验。

（4）虚假承诺效果:对使用产品及服务后的未来功效、效果、安全性作出明示或暗示的保证性承诺。例如:”一周起效“，"3天治愈”，“不反弹无依赖”等。

（5）使用他人名义保证或者以暗示方法使人误解其效果:通过假借医疗机构、医生、消费者等他人名义或形象推荐、证明产品效果，使人误解其功效的宣传行为。

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