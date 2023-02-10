一嗨租车APP全新“精简版本”上线

微软的Win11比以往的系统提高了硬件门槛，比如要求8代及以上CPU，内存至少4GB，也导致了很多人的电脑无法升级，不过前两天有极限精简的Win11系统Tiny11问世，对硬件的要求大幅降低。Tiny11是知名民间大神NTDEV打造的精简版Win11系统，基于于Win11 Pro 22H2的ISO镜像改进，删除了大量的微软内置应用，因此对硬件资源的要求更低，比如内存就从原版的4GB减少到了2GB。如果用户只是给旧机器体验下Win11，不在乎这些问题的话，尝试下Tiny11也是可以的。