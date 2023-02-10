一嗨租车APP全新“精简版本”上线

一嗨租车宣布，他们的APP全新的“精简版本”上线了。据介绍，精简版本移除了自驾游频道、部分广告弹窗，精简优化内容，版面更精简、视觉更舒适、下单更流畅。
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微软的原版Win11包含有大量很多人用不到的组件，导致系统有些臃肿，在旧机器上不会台流畅，喜欢折腾的网友可以试试Tiny11，这是民间大神NTDEV打造的精简版Win11系统。Tiny11基于于Win11Pro22H2的ISO镜像改进，删除了大量的微软内置应用，因此对硬件资源的要求更低，比如内存就从原版的4GB减少到了2GB。下载地址点这里，可能有些慢，国内预计很快有分流，可以留下一下。
Windows11系统的槽点不少，抛开界面UI、操作逻辑这些可能见仁见智的内容，较高的硬件配置需求、越发臃肿的安装包，恐怕很多人都不待见。来自NEDEV的开发者打造了Tiny11，简言之就是Windows11精简版。NEDEV还做了Tiny10，顾名思义就是Win10精简版。
微软的Win11比以往的系统提高了硬件门槛，比如要求8代及以上CPU，内存至少4GB，也导致了很多人的电脑无法升级，不过前两天有极限精简的Win11系统Tiny11问世，对硬件的要求大幅降低。Tiny11是知名民间大神NTDEV打造的精简版Win11系统，基于于Win11 Pro 22H2的ISO镜像改进，删除了大量的微软内置应用，因此对硬件资源的要求更低，比如内存就从原版的4GB减少到了2GB。如果用户只是给旧机器体验下Win11，不在乎这些问题的话，尝试下Tiny11也是可以的。
今天谷歌正式发布了安卓14的首个版本，新的系统内部代号UpsideDownCake，这种蛋糕的做法与其他蛋糕的做法次序正好相反。做蛋糕时一般是先把面层铺在烤盘上，然后再铺上其他的食品成分。克隆APP功能用起来和国产ROM上成熟的双开还有差距，后续还有多个版本将逐渐完善。
据中国信通院CAICT公众号消息，近日，信通院全球网测”iOS版已在苹果应用商店正式上线。全球网测”APP是中国信通院产业与规划研究所互联网网络研究部自主研发的兼具宽带测速、上网体验和网络诊断功能的一款综合测试软件，已被多省运营商用于宽带网络质量测试。全球网测”APP既能达到专业技术人员的测试要求，也能满足普通宽带用户的测速需求。
站长之家 2 月 2 日讯：据Tech星球报道，今日头条旗下两年前关停运营的“悟空问答”APP，将择机再次上线。
时隔一年半，滴滴出行官方日前宣布新用户注册通道重新开放，随后，滴滴出行App便陆续恢复在安卓平台的上线，包括小米应用商店、华为应用商店等。从苹果App Store获悉，目前滴滴出行App已在苹果App Store重新上架，并带来6.2.5版本更新，对App问题进行修复与体验优化。公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。
TikTok作为国外的短视频平台，火爆程度可见一斑 。随着短视频的火爆带来的流量，实现的就是流量变现。工具限时免费，如果你也想一键铺货，轻松上品，快来抢鲜体验吧！
根据我国第七次人口普查的结果来看，中国的人口增长已经出现负增长，显然，这也与婚恋难的情况是分不开的。爱聊app自上线以来就一直致力于为单身男女解决脱单问题，提供互联网婚恋服务，目前已经汇聚了超过1.2亿用户，截至目前，已有超过2000万用户在爱聊找到了心仪的另一半、知心朋友、红蓝颜知己!成为最受中国单身男女信赖的社交应用之一。爱聊app也会继续努力创新，用有趣的功能带来更优质的服务，让更多单身群体邂逅幸福的爱情。
去年下半年，QQ先后在Linux与macOS推出基于NT架构的新版本，相比之下，原本功能最完善的Windows版，却显得有些落后”。QQ悄无声息的上线了新版官网，并提供了全新的QQ 9版本预约功能。由于NT架构对于Electron的依赖，新版QQ对于电脑内存的需求远高于老版本，这一点从Windows端已经开始采用新架构的频道”等页面就能够窥见一二。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。