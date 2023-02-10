女子手机放枕边突然冒烟自燃 曾掉进厕所进过水

许多人习惯性地将手机放在床头或枕边，然而如果你的手机曾经因故障而进行过维修，那么可能存在一定的安全隐患。

2月7日，深圳的刘女士发现自己放在枕边的备用机突然冒出白烟，自燃发出滋滋响声。刘女士表示，当时自己正在玩另一部手机，枕边的手机突然就开始冒烟，自己赶紧将其丢在地下，幸亏没有爆炸。

她还回忆，大约两年前，这部手机曾经掉进过厕所，被水浸泡，随后进行了维修，好在此次事故发生时家中有人，而且电池没有爆炸，否则恐怕会出现更糟糕的后果。

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