女子手机放枕边突然冒烟自燃 曾掉进厕所进过水

许多人习惯性地将手机放在床头或枕边，然而如果你的手机曾经因故障而进行过维修，那么可能存在一定的安全隐患。
2月7日，深圳的刘女士发现自己放在枕边的备用机突然冒出白烟，自燃发出滋滋响声。刘女士表示，当时自己正在玩另一部手机，枕边的手机突然就开始冒烟，自己赶紧将其丢在地下，幸亏没有爆炸。
她还回忆，大约两年前，这部手机曾经掉进过厕所，被水浸泡，随后进行了维修，好在此次事故发生时家中有人，而且电池没有爆炸，否则恐怕会出现更糟糕的后果。
（举报）
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很多人习惯性将手机放在床头或者枕头边，但如果你的手机曾经出过故障进行过维修，那么就要注意了，这样可能有一定的安全隐患。2月7日，广东深圳的刘女士放在枕边的备用机突然冒烟自燃。也再次提醒大家，手机不使用时，尽量不要放到床头、枕头下面，上了年限的手机在使用时尤其要注意安全。
1月30日，黑龙江哈尔滨，地铁站女厕所内，一位女子发现一个男童站在里面，便对他说:“这里是女厕所，男孩不可以进来。”孩子的家长称这位女士伤害了孩子的心灵，并将其堵在厕所里要求道歉，双方在厕所内进行激烈争吵，这类事情以前发生过多次，引起了网友热议，大家的观点也各有不同。武汉大学儿童发展研究中心主任杨健表示，幼儿从小就有识别男女的能力，3到6岁是孩子性别角色确认的关键期，家长要做好正确的引导。
山东德州女子称戴金手镯做核磁共振，手腕被烫出一圈泡。这位女子表示，手镯自己是按千足金克重买的，做核磁共振前问过医生，医生说的没事，所以才没有将手镯取下来，在检查之前，机器也没有发出报警。但建议检查前摘除所有饰品，以免出现意外情况，如机器损毁、影响检查结果等。
距离土耳其发生强震已经过去了数日，截至目前，该强震已经造成土耳其20213人死亡、80052人受伤，更是有不计其数的财产损失。据媒体报道，一32岁的中国女子在被埋了25小时后，成功获救，该女子来自江苏徐州，地震发生时，正在哈塔伊省安塔基亚市居住，而这里也是此次地震的重灾区。在熟睡中，她所居住的大楼（共15层）倒塌，居住在7楼的她和子女都被埋到了废墟里，在等待救援的时间里，她本人靠喝泥巴水求生，据其讲述，雨水沿着柜子边沿一滴一滴地往下滴，但我够不到雨水，就用身边卫生纸去吸雨水，再黏到自己嘴里，用这个水保持头脑清醒?
2月6日凌晨，作为内地与港澳唯一的一个客货运渠道，皇岗口岸全面恢复通关。南都记者了解到，刘女士成为皇岗口岸全面恢复通关后的第一位旅客，她打算凌晨到深圳吃个宵夜就返回香港。皇岗口岸的快捷通道经过人体工程学设计，更加便捷，流程指引的屏幕也变得更加清晰直观，为游客出行提供了更多便利。
员工请假是每个公司都不喜欢的，但过于不近人情也让人无语。1月12日，天津的王女士因为家里老人去世，用年假请丧假，结果遭到公司老板一番硬怼。双方沟通无果，王女士选择了辞职。
近日郑州一女子追剧上头，连着4天熬夜看《狂飙》，没想到患上干眼症，不仅眼睛红肿出现了眼睑结石。诱发干眼症最常见的原因就是泪液分泌不足，或者睑板腺分泌的油脂不足，泪液蒸发太快。一定要在早期引起重视，及时改掉坏习惯，必要时去正规医院检查，不要乱用眼药水，避免越来越严重。
湖南长沙，50岁女子刘阿姨在准备上卫生间时，因冬天穿的较厚，在用力扯秋裤的过程中，突然听见手部一声响，发现拇指不能伸直。经核磁检查，大拇指发生肌腱断裂。这是由于肌腱粘连愈合至少需要这点时间，在这之前完全是依靠缝线的张力维持的，所以一旦用力极有可能会将缝线崩断导致再次手术修补。
四川成都一名女子吐槽二手车公司招聘财务专员要求会煮饭。该公司负责人称，因为中午吃饭很不方便，吃快餐不健康，所以希望可以在工作之余煮个饭，谁有空就去煮一下，也可以不煮。招聘时少一分套路，多一分真诚，在全社会树立尊重人才、平等就业的良好氛围，才能构建平等和谐的雇佣环境，实现用人单位与应聘者的双赢。
年后招聘，很多求职者表示在面试时常被问及个人隐私，虽不想回答，但为了找工作又不得不说。2月8日消息，据拇指视频报道，广东东莞女子应聘行政岗位，HR要求只要单身。任女士表示，找工作时HR问身高体重，之前也面试过前台的工作就觉得没问题，后面又问了一句是否单身，感觉很纳闷。HR称做他助理，因为工作比较辛苦，希望全身心投入，所以要求单身。如果不是单身，肯定做不到全身心投入。所以我会问是否单身，这样节省彼此的时间。对此，该女士表示第一次遇见这种事，感觉很奇怪，真的太离谱了，之后举报了，这个公司下架了。公开报道显示
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。