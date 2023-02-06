国美回应黄光裕失去控股席位：持股比例有望提升

企业要在竞争中求生存，首先要有竞争力强的产品;同时，企业的经济效益取决于销售额与成本之差，销售额的扩大要靠优势产品开拓市场，有赖于研究开发，成本降低最根本仍然是取决于研究开发水平，研发能力是当前企业的核心竞争力，无论是“高新技术企业”、“专精特新”还是“科创版”都重点关注企业的研发能力。国家政策层面，大力支持三高四新、制造强国、军民融合，创新型省份建设专项、移动互联网专项、新材料等战略产业;支持新兴产业和区域产业专项、乡村振兴、基础设施，公共服务、高新技术产业科技引领计划;支持服务贸易发展专项、中小企业专项、文化产业发展专项等。同时金蝶云�星空对研发管理的应用有深入研究，对项目管理、工时统计、费用归集与分摊、资产折旧归入研发费用、以及可支持多政策口径核算提供了完整的解决方案，满足针对税务、高企、R&D等不同的要求，帮助企业财务满足不同的核算要求，从数据链上为企业研发项目管理提供强有力的数字化支撑，同时提升研发费用比例。