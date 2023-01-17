滴滴出行App上架安卓应用市场

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:据悉，目前，滴滴出行App已在安卓手机应用市场上架，版本号6.2.5，更新时间为2023年1月17日。

2021年7月，国家互联网信息办公室发布通报称，根据举报，经检测核实，“滴滴企业版”等25款App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架上述25款App，要求相关运营者严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。

国家互联网信息办公室表示，各网站、平台不得为“滴滴出行”和“滴滴企业版”等上述25款已在应用商店下架的App提供访问和下载服务。

当时，滴滴回应称，诚恳接受并坚决服从相关主管部门的要求，严格按照法律规定，参照国家有关标准，深入排查、认真整改存在的所有问题，切实保障广大用户个人信息安全。

1月16日，滴滴出行官方发文称，一年多来，认真配合国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。后续，公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。

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