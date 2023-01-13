Canalys：2022年全球个人电脑出货量下降16% 跌至2.85亿台

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日消息:据市场分析机构Canalys数据显示，2022年底，全球个人电脑市场表现低迷，第四季度台式机和笔记本电脑的总出货量下降29%，跌至6540万台。

在经济环境恶化的情况下，假日季支出在减少，因此继前三个季度后，个人电脑市场在本季度再次遭遇下降。2022年全年的总出货量为2.85亿台，与出货量较大的2021年相比，下降了16%，当时所有终端用户的需求都达到最高峰。

尽管如此，与新冠疫情前相比，出货量仍然表现良好，2022年的总出货量比2019年高出7%。笔记本电脑出货量的降幅更大，2022年第四季度下降30% 至5140万台，全年出货量下降19% 至2.238亿台。台式机表现稍好，第四季度出货量下降24% 至1410万台，2022年全年出货量下降7% 至6130万台。

联想在2022年第四季度位居个人电脑市场第一，出货量总计1550万台，同比下降29%。惠普位列第二，第四季度出货量下降了29% 至1320万台。2022年全年，其出货量下降了25% 至5520万台。戴尔在第四季度的销量下降幅度最大，出货量下降了37% 至1080万台，排名第三。苹果在第四季度和全年排名中均位列第四，截至2022年，苹果电脑出货量为2720万台，下降了6%。华硕的出货量与2021年相比，下降了4%，跻身前五。

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