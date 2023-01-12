IDC：2022Q4 全球 PC 出货量大跌 28.1% 苹果跌幅最小

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日消息:据 IDC 报告，2022年第四季度全球 PC 出货量同比下跌28.1% 至6720万台，除苹果之外的主要 PC 制造商的出货量都出现双位数的下降。

2022年第四季度的出货量与2018年第四季度相当，当时市场受到英特尔供应挑战的限制。IDC 表示，个人电脑市场的繁荣已经结束。不过，虽然出现下滑但2022年的全年出货量仍远高于疫情前的水平，达到2.923亿台。

联想去年第四季度的出货量为1550万，同比下降28.5%，市场占有率23.0%，与2021年同期基本持平。惠普出货量1320万台，同比下降29.0%;戴尔出货量1080万台，同比下降37.2%。苹果则罕见的基本没有下跌，出货量750万台，同比下降2.1%。华硕出货量480万台，同比下降20.9%。

IDC 移动和消费设备追踪器研究经理 Jitesh Ubrani 表示:「由于过去几个月过剩的渠道库存触发了折扣以刺激需求，许多渠道的平均售价 （ASP） 也有所下降。不过，尽管做出了这些努力，成品 PC 和组件的库存管理仍将是未来几个季度的关键问题，并有可能进一步影响平均售价。」

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