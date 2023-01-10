微信搜一搜：搜一搜月活增长至 8 亿 搜索量同比增长54%

站长之家 1 月 10 日讯：在今日的 2023 微信公开课PRO上，微信搜一搜团队公布数据称，搜一搜月活增长至 8 亿，搜索量同比增长54%。
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站长之家 1 月 10 日讯：在今日的 2023 微信公开课PRO上，微信搜一搜团队公布数据称，搜一搜月活增长至 8 亿，搜索量同比增长54%。
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1月10日消息，今日，2023微信公开课PRO开讲。据微信搜一搜团队披露，2022年微信搜一搜月活跃用户已达8亿，搜索量较上一年同比增长54%。据微信搜一搜公开课讲师梁泽锋介绍，微信搜一搜对公众号新增粉丝贡献占比达到27%，对小程序的新增日活跃用户贡献占比达到20%，对视频号新增粉丝量贡献同比增长超过120%。微信搜一搜团队此次重点介绍了“数据看板”能力，去年底该功能正式推出，目前已经在移动端上线。对于公众号创作者及运营者而言，用户可通过微信公众平台进入微信搜一搜首页，抵达“数据看板”页面，也可通过“搜一搜数据助手”小程序
微信搜一搜发布《2022年用微信搜什么》视频和数据报告，报告展示了2022年度的热点事件和用户搜索量变化，多维度展示了疫情影响下微信用户的关注点和搜索需求。疫情令线上化成为常态，体育、音乐、学习、科技成了人们进步的动力源泉。“围炉煮茶” 搜索量同比攀升22倍，“露营”和“飞盘”的搜索量则分别同比攀升3倍和28倍。
凤凰网科技讯 1月10日消息,2023微信公开课PRO线上开讲。微信搜一搜团队披露，2022年微信搜一搜月活跃用户已达8亿，搜索量较上一年同比增长54%，其中内容资讯类需求较上一年同比增长42%。微信搜一搜公开课讲师梁泽锋介绍，微信搜一搜对公众号新增粉丝贡献占比达到27%，对小程序的新增日活跃用户贡献占比达到20%，对视频号新增粉丝量贡献同比增长超过120%。
1月10日，以“在场 Being Present”为主题的2023微信公开课PRO线上开讲，向微信生态合作伙伴传递微信生态的新能力、新方向。2022年微信搜一搜月活跃用户已达8亿，搜索量较上一年同比增长54%，微信搜一搜作为微信生态“连接器”的作用日益凸显。搜一搜将持续开放更多基于搜索渠道的数据，不断更新数据能力，更好地助力创作者、开发者及商户们洞察用户需求，通过精细化运营获得稳步持续的增长。
1月10日，在2023微信公开课上，讲师刘泽霖透露，目前视频号用户总使用时长已近朋友圈80%，基于算法的推荐播放量较上年猛增400%，作者活跃度同比激增超过100%。2022年，视频号泛娱乐内容播放量环比增长185%，泛生活内容播放量猛涨291%，泛知识内容播放量比去年上升109%，泛新闻内容环比增长237%。经过这两年多的发展，视频号已经成为一个相当成熟的视频平台，并且推出了直播、付费直播、视频号小店等功能，体验极佳。
站长之家 1 月 10 日讯：在今日的 2023 微信公开课PRO上，微信视频号团队宣布，在过去一年，视频号原创声明上线，同时对搬运账号进行了更严格的流量打压，并取消搬运账号的各项平台权益，这使得原创内容播放量同比增长350%。
抖音电商今日发布了“2023抖音好物年货节”数据报告。去年12月28日至1月7日，“抖音好物年货节”直播间带货总时长达到2945万小时，平台里挂购物车的短视频累计播放了244亿次。年货销售“升温”，进一步激发了市场活力、释放消费潜力，抖音电商年货节期间的消费人数是去年同时期的1.4倍。
抖音电商发布了《2022抖音电商国货发展年度报告》。2022年，抖音电商上的国货品牌销量同比增长110%。双11期间，平台货架电商带动日均销量同比增长156%，商品曝光量同比上半年增长1.6倍。
1月9日消息，据国外媒体报道，随着电动汽车需求的大增，对电池的需求也在不断增加，这也就推升了电池制造商的业绩。作为全球重要的电动汽车电池制造商，由LG化学电池业务发展而来的LG新能源，营收与营业利润就有大幅增加。外媒的报道显示，LG新能源在当地时间周一表示，他们预计2022年全年的营收将达到25.59万亿韩元，同比增长43.4%；营业利润预计1.21万亿韩元，也就是约9.68亿美元，同比大增57.9%，高于营收的同比增幅。从外媒的报道来看，LG新能源方面是预计他们去年四季度的营收和营业利润，有更大的增幅。LG新能源方面预计他们在去年?
随着政策的逐步放松，中国内地用户预订海外酒店的订单也开始攀升，12月27日，携程平台上的海外酒店预订量较去年整体增长近2倍。从海外酒店预订的热门城市来看，前十位大多数集中在亚洲，分别是曼谷、东京、大阪、吉隆坡、新加坡、芭堤雅、清迈、首尔、普吉岛以及迪拜;国内十大客源地则是上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、南京、苏州、长沙和厦门，其中包括一线城市和省会城市。至于春节假期，海外酒店预订热度也会进一步攀升，携程数据显示，2023年春节期间，携程平台上的海外酒店预订量同比增长近6倍，酒店预订均价同比增长超4成春节期间的“最壕”海外酒店订单，则来自马尔代夫的鹦鹉螺酒店，每晚客房价格也超过了3万元人民币。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。