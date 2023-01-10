微信搜一搜：搜一搜月活增长至 8 亿 搜索量同比增长54%

1月9日消息，据国外媒体报道，随着电动汽车需求的大增，对电池的需求也在不断增加，这也就推升了电池制造商的业绩。作为全球重要的电动汽车电池制造商，由LG化学电池业务发展而来的LG新能源，营收与营业利润就有大幅增加。外媒的报道显示，LG新能源在当地时间周一表示，他们预计2022年全年的营收将达到25.59万亿韩元，同比增长43.4%；营业利润预计1.21万亿韩元，也就是约9.68亿美元，同比大增57.9%，高于营收的同比增幅。从外媒的报道来看，LG新能源方面是预计他们去年四季度的营收和营业利润，有更大的增幅。LG新能源方面预计他们在去年?