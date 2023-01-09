净网2022专项行动通报：2022年关闭537万个水军账号

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:公安部网安局今日表示，2022年，全国公安机关网安部门深入推进“净网2022”专项行动，截至2022年12月底，共侦办案件8.3万起，组织对造谣引流、舆情敲诈、刷量控评、有偿删帖4类常见“网络水军”违法犯罪发起集群战役，侦破“网络水军”案件550余起，关闭“网络水军”账号537万个，关停“网络水军”非法网站530余个，清理网上违法有害信息56.4万余条，有效净化了网络环境。

同时，针对不法分子恶意窃取公民个人信息用于实施犯罪等突出情况，始终保持高压严打态势，聚焦恶意窃取中小学生、老年人等群体个人信息，非法侵入计算机系统获取个人信息，非法窃取快递信息，以及网上非法倒卖公民个人信息等重点方向全力开展侦查攻坚，累计侦办侵犯公民个人信息案件1.6万余起，有力维护了公民个人信息安全。

针对智能化、隐蔽式的网络攻击活动，坚持下先手棋、打主动仗，聚焦打击僵尸网络及DDOS攻击、勒索病毒以及针对民生领域的黑客攻击、技术型帮助犯罪活动，集中研判、集群作战，累计侦办案件1300余起，有力维护了网络空间安全。

此外，针对为各类网络违法犯罪提供关键物料支撑的网络黑号，深入开展“断号”集中打击整治行动，重拳打击恶意注册、贩卖网络黑号的卡商、号商、打码接码平台等犯罪团伙，侦破相关案件1.1万起，捣毁“猫池”窝点800余个，缴获“猫池”、GOIP等黑产设备1.1万台，关停接码平台130余个，查扣手机黑卡240万张，查获网络黑账号4200余万个。

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