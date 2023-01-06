抖音12月份受理网络侵权举报近2万件 处置账号1431个

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:日前，抖音安全中心公布了2022年12月侵权举报受理公示，抖音累计受理网络侵权举报19888件，处置账号1431个。

抖音表示，为进一步落实企业主体责任，充分发挥用户举报对于网络侵权内容管理的重要补充作用，依据《“抖音”用户服务协议》中涉及侵权内容的管理条款，抖音对用户举报的侵权内容进行核实、处理，切实维护广大网民的合法权益。抖音安全中心现将12月用户侵权举报处置情况公示如下:

2022年12月，抖音累计受理网络侵权举报19888件，处置账号1431个。其中，有效举报12992件。相比上月，举报总数下降8.1%，有效举报下降10.1%。举报内容包括泄露隐私、造谣诽谤、侮辱谩骂等。其中，泄露隐私类占比27.2%，造谣诽谤类占比40.0%，侮辱谩骂类占比32.7%。对于这些举报，抖音快速受理、核查、处置，同时也提示广大用户，尊重他人合法权益，自觉规范自身言行。

侵权类别 有效举报 受理总数 泄露隐私 3410 5413 造谣诽谤 5414 7962 侮辱谩骂 4168 6513

案例一: 马先生举报称:某抖音号未经本人允许将自己的住宅内环境拍摄多个视频并上传在抖音发布租房信息，侵犯其隐私权。经平台核查构成侵权行为，已下架相关视频并处罚账号。

案例二: 高先生举报称:某抖音号多次发布视频造谣自己“包养小三”，并诋毁丑化自己，对个人名誉以及社会评价造成损害，侵犯名誉权。经平台核查构成侵权行为，已下架相关视频并处罚账号。

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