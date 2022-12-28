2022Q3我国上市手机ROM容量128GB及以上的款型占80.8%

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日消息:据中国信通院发布的《国内手机产品交互载体特性监测报告》显示，2022年第三季度，我国手机大屏化、高分辨率化、高像素摄像头配置、高内存配置等性能特点集中体现在5G 手机产品，5G 手机继续呈现高性能化的发展趋势;手机摄像头高像素占比稳步增长。

报告显示，2022年第三季度我国上市的手机中:5英寸及以上大屏手机款型占比79.8%，其中5G 手机大屏占比达100%，4G 手机大屏占比为72.2%;高清手机（HD720及以上）款型占比为81.7%。5G 手机高清款型占比为100%，4G 手机高清款型占比为75.9%;屏幕占比超过70% 的手机款型占比达到76.9%，其中5G 手机屏占比超过70% 的手机款型占比为100%。

内存容量方面，2022年第三季度我国上市的手机中 RAM 内存容量为2GB 及以上的款型占比为84.6%，ROM 内存容量为128GB 及以上的款型占比为80.8%。

其中4G 手机中 RAM 内存容量为2GB 及以上的款型占比为81.4%，5G 手机中 RAM 内存容量均在4GB 及以上；4G 手机中 ROM 内存容量为128GB 及以上的款型占比为75.9%，5G 手机中 ROM 内存容量为128GB 及以上的款型占比为97.7%。

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