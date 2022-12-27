快手修订《【发布虚假宣传信息】实施细则》 仿真饰品禁用可换钱等暗示宣传语

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:今天，快手发布《【发布虚假宣传信息】实施细则》修订公告，修改商品信息与宣传不符的定义。

商品信息与宣传不符指商品的信息互相不一致，如规格、数量、大小、品牌、品种、种类、材质成分、含量、产地、专利、物流方式、运费、价格、售后服务等。

包括但不限于:

1、商品宣传信息与实际不符;

2、商品宣传信息无法证明出处。

3、商品宣传中对材质进行不实描述或混淆暗示另一种不符的材质;

4、对于商品类型，适用人群的宣传和商品信息不符。

【示例】

（1）某商品未获得专利，商户在宣传时宣称该商品获得了百余项专利。

（2）商户宣称某款商品为根据祖传秘方制作，但经核查，该商户无法证实其有该祖传秘方。

（3）某商户宣称所销售商品的销售状况特别好，用户评价高，商户曾获某市“良心商家”荣誉称号，但实际上该信息虚假。

（4）仿真饰品/低价饰品(玻璃/塑料/普通金属/等)混淆珠宝玉石/贵金属材质(如用“帝王绿”“鸡油黄”等形容高端翡翠、蜜蜡的词来描述玛瑙、玻璃和塑料;如用铜合金假冒黄金/银饰，用“可熔可变现”、“可换钱”等宣传语将普通金属材质暗示为黄金/银饰;如商家昵称或直播间背景板宣称为黄金/银饰商家但实际售卖仿黄金/仿银饰)。

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