知网滥用市场支配地位被罚8760万元

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:据市场监管总局消息，2022年5月，市场监管总局依据《反垄断法》对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。

经查，知网在中国境内中文学术文献网络数据库服务市场具有支配地位。2014年以来，知网滥用该支配地位实施垄断行为。一是通过连续大幅提高服务价格、拆分数据库变相涨价等方式，实施了以不公平的高价销售其数据库服务的行为;二是通过签订独家合作协议等方式，限定学术期刊出版单位、高校不得向任何第三方授权使用学术期刊、博硕士学位论文等学术文献数据，并采取多种奖惩措施保障独家合作实施。

调查表明，知网实施不公平高价、限定交易行为排除、限制了中文学术文献网络数据库服务市场竞争，侵害了用户合法权益，影响了相关市场创新发展和学术交流传播，构成《反垄断法》第二十二条第一款第（一）项、第(四)项禁止的“以不公平的高价销售商品”和“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为。

根据《反垄断法》第五十七条、第五十九条规定，综合考虑知网违法行为的性质、程度、持续时间和消除违法行为后果的情况等因素，2022年12月26日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令知网停止违法行为，并处以其2021年中国境内销售额17.52亿元5%的罚款，计8760万元。

同时，坚持依法规范和促进发展并重，监督知网全面落实整改措施、消除违法行为后果，要求知网围绕解除独家合作、减轻用户负担、加强内部合规管理等方面进行全面整改，促进行业规范健康创新发展。

对此，中国知网发布五个方面共15项整改措施的整改方案:

一、彻底整改与期刊、高校的独家合作

1. 推进行业非独家合作模式。积极倡导并主动推进行业放弃独家授权权利，探索平等合作、共赢发展的非独家合作模式。

2.解除独家合作协议。停止新签续签独家合作协议，积极主动与期刊、高校协商尽快解除现有独家合作协议。

二、大幅降低数据库服务价格

3.降低销售价格。用户的学术文献数据库服务实际成交价格三年内下调30%以上，降价不降低服务质量。

4.完善定价机制。依据公平、合理、无歧视原则，建立科学、公开、透明的服务定价机制。取消“并发用户数”计价方式，以成本为基础，合理制定服务价格。

5.纠正不合理销售模式。全面取消各类“个刊”、“单刊”，停止拆分数据库单独销售的模式。

6.建立价格沟通机制。以用户为中心，成立用户委员会，建立数据库服务价格调整用户沟通机制。

7.扩展免费服务项目。进一步扩大过刊免费范围，免费开放“高校用户校外访问系统”。

8.强化平台公益属性。坚持把社会效益放在首位，确立“服务科技创新、促进学术传播、承担社会责任”的发展定位，平衡好平台的商业性和公益性。

三、保护作者合法权益

9.依法获得著作权人授权。着力解决知网与著作权人，以及期刊、高校等主体之间的授权链条不完整、不规范问题，依法合规取得著作权人授权。

10.完善稿酬支付办法。与上游期刊社完善文献作者稿酬支付办法，为作者提供线上线下相结合、方便快捷的稿酬申请、结算和发放渠道;与行业协会、著作权集体管理组织协商制定著作权保护实施方案并予以严格落实。

11.健全作者服务机制。成立作者服务中心，开发作者服务平台，切实保护作者合法权益。

四、持续优化相关服务

12.开放个人论文查重服务。回应广大师生和科研人员合理需求，面向个人开放论文查重服务，定价不高于市场主流产品。

13.提升学术不端检测技术水平。完善学术不端检测系统的技术手段、规则算法、数据来源、版权保护等，有效提升用户学术不端检测质量。

五、全面加强合规建设

14.健全合规管理体系。建立并完善企业全方位、全流程的合规管理体系，加强对业务行为的有效管控。

15.加强合规风险管理。设立合规管理部门，开展反垄断和版权合规风险筛查，完善合规咨询、审查、培训和考核机制，确保依法合规开展经营。

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