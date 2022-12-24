中通快递将于将于香港联交所及美国纽交所双重主要上市

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:中通快递在港交所公告，公司已就主要上市转换向香港联交所提出申请，且本公司已就主要上市转换申请收到香港联交所发出的收悉确认。生效日（即主要上市转换生效的日期）预期为2023年5月1日，惟须获香港联交所批准。主要上市转换生效后，本公司将于香港的香港联交所及美国纽交所双重主要上市。

主要转换事项后，中通快递将成为于香港联交所主板及纽约证券交易所双重上市的公司，其 A 类普通股及美国存托股将继续分别于两个证券交易所内买卖 （视情况而定），且仍可互相转换。

为让公司能在适当的情况下灵活发行股份，将在第一次股东大会上提呈一项普通决议案，以批准授予董事一项股份购回授权，以购回不超过截至授予股份购回授权决议案日期已发行股份数目10%的A类普通股及╱或美国存托股;及授予董事一项发行授权，以配发、发行或买卖不超过截至授予发行授权决议案日期已发行股份数目20%的未发行A类普通股及╱或美国存托股。

此前，中通快递发布2022年第三季度财报，报告期内，中通快递实现营收89.449亿元，同比增长21%;净利润为18.955亿元，同比增长65.1%;不按照美国通用会计准则，调整后的净利润为18.726亿元，同比增长63.1%。

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