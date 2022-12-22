微信发布春节期间小程序审核调整 1月21日至1月27日仅支持加急提审

作为友谊时光旗下首 款踏足现代都市题材的职场养成时尚手游，《杜拉拉升职记》一经面世便以自由精美的捏脸、时尚多样的服装、丰富逼真的场景、跌宕起伏的剧情，以及轻松休闲的玩法为玩家带来了不一样的游戏体验。经过多次汲取用户需求后的优化和调整，也赢得了更多玩家的喜爱。游戏融入了时尚换装，唯美捏脸等玩法，同时结合度假旅行、逛街购物等休闲趣味的小游戏，让你在轻松愉快的游戏环境中体验到成长的乐趣，也能在游戏中学习到更多生活实用小技巧，最终和朋友们一起成就自我。