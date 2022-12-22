微信发布春节期间小程序审核调整 1月21日至1月27日仅支持加急提审

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:微信发布春节期间小程序审核调整通知称，小程序代码审核将在2023年春节期间1月21日（除夕）至1月27日(初六)仅支持开发者加急提审的需求，非加急提审需求在此期间停审。
如开发者希望在春节前完成常规版本迭代，建议在2023年1月16日24点前提交小程序代码审核。1月28日恢复正常审核后，将按提审时间顺序逐步审核春节期间常规版本提审。
以下为微信公告全文:
各位开发者，你们好!
小程序代码审核将在2023年春节期间1月21日（除夕）至1月27日(初六)仅支持开发者加急提审的需求，充分保障开发者在春节期间的紧急版本迭代需求。非加急提审需求在此期间停审。
如开发者希望在春节前完成常规版本迭代，建议在2023年1月16日24点前提交小程序代码审核。在此之前提交的小程序代码审核单，审核团队将在春节前优先审核。
1月28日恢复正常审核后，将按提审时间顺序逐步审核春节期间常规版本提审。
小程序名称审核、类目审核均与小程序代码审核同步进行。请开发者们合理安排提审时间，避免影响版本迭代。
预祝各位开发者春节快乐!
微信团队
2022年12月22日
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