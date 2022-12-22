知乎2022年度盘点公布 可搜索“我的2022”查看个人年度报告

站长之家 12 月 22 日讯：今日，知乎推出 2022 年度盘点，用户可以在知乎搜索“我的2022”查看个人年度报告。一同的总结还包括了知乎2022 年度视频、年度 100 问等等。
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B站与中华书局 联合发布2022年度弹幕“优雅”。优雅是用于称赞某人因拥有强大的内心或过硬的本领处变不惊，无论在什么境况下都能找到并保持从容稳健的状态。与“优雅”一同上榜的弹幕热词还包括了:痛苦面具、很蓝的啦、优雅、栓Q、两眼一黑、退退退。
豆瓣2022年度读书榜单正式公布。在2022年度图书中，上榜的有:《始于极限》;《可能性的艺术》;《足利女童连续失踪事件》;《如雪如山》;《我本芬芳》;《看不见的女性》;《必有人重写爱情》;《应得的权利》;《漫长的余生》;《当我们不再理解世界》。在中国文学榜单中，包括了《如雪如山》《我本芬芳》《长安的荔枝》《命运》《潮汐图》《斑马》《燕食记》《浪的景观》《王能好》《四合如意》中国文学榜单包括:《万千微尘纷坠心田》《读库2202》《生命的厚度》《我偏爱读诗的荒谬》《看不见的文学》《故事便利店》《陶庵回想录》《读水浒》《?
B站携手中华书局公布了2022年年度弹幕居然是”优雅“。不同于前几年发布的年度弹幕“破防了”、“爷青回”等，B站今年发布的“优雅”并非网络造词。每一个认真对待生活、活出自我的人，都能称得上「优雅」。
QQ年度报告正式发布，主题为“我的心灵之旅”，用户可以在QQ搜索“2022年度报告”进行查看。具体内容包括了今年登录时长、连续登录时间、最喜欢用的表情、热聊TOP5、聊得最多的人、与多少人聊过天等内容。截止今年三季度，QQ月活为5.74亿，同比增长0.1%。
日本12月12日公布了今年的热门汉字，“战”字当选，这与今年世界格局相符合，如俄乌冲突引人担忧、物价上涨，以及日本政府将在本月出台《国家防卫战略》。日本汉字能力鉴定协会从1995年开始主办这一投票活动，在今年收到的22万张选票中，“战”字得票最多，其余热门汉字依次为“安”“乐”“高”“争”。2022年入选年度汉字候补的前20名汉字分别是，战、安、乐、高、争、命、悲、新、变、和、元、幸、胜、平、壶、二、金、乱 、死、旅。
2022 年度肯耐珂萨用户生态峰会暨第五届星跃奖颁奖典礼于上海国际会议中心举行。本届峰会以《你好，HR》为主题，汇集来自上海市软件行业协会、上海市浙江商会、半导体HR公会、上药控股、平安金服、凯淳股份、麦格纳、随申行、HRTechChina、HRflag等知名企业、协会机构与媒体嘉宾，共同感受人力资源管理数字化实践的更迭发展。肯耐珂萨也将持续地以用户为先，与越来越多的HR们共融共创，帮助更多的企业聚才增效，赢在未来。
淘宝平台发布了2022年度淘宝网违规扣分清零通知称，根据《淘宝网市场管理与违规处理规范》中关于违规扣分清零的规定，违规扣分将在每年的12月31日清零。2022年度淘宝网违规扣分将在2022年12月31日24时按如下方案清零:一、一般违规扣分所有2022年的一般违规扣分将于2022年12月31日24时清零。虽然12月31日24时，12分分值会被清零，但根据“近90天内无虚假交易扣分”的营销活动规范，该会员依然只能从2023年3月30日开始方可报名参加营销活动。
2022淘宝年度十大宝贝榜单出来了。淘宝联合全国20多家媒体并在各大社交平台上发起了“年度宝贝”征集。只要喜欢坚决下手，哪怕在别人眼里性价比不高。
近日，在职场社区平台脉脉招聘主办的”脉脉2022MAX职得去公司雇主评选”中，极氪凭借优 秀的人才发展战略和品牌展现，荣获“年度卓越雇主”奖项。据悉，脉脉年度职得去雇主评选已连续开展 5 年，基于行业趋势变化以及脉脉1. 2 亿职场人才数据洞察，进行奖项设计及颁布。作为行业内首创以用户数据为基础开展的企业奖项评选，脉脉以平台用户在站内活跃、互动、内容消费等 6 个维度的数据，构成“企业影响力”分值，力求评选出所有员工真实、有效的职得去公司雇主。专注硬核科技 汇聚顶 尖人才极氪作为中国新能源车企后起之秀，诞生至今不到
歌尔股份公告，大幅下调2022年度业绩预告，预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元，此前预计净利润40.6亿元-47亿元;下调幅度近58%。歌尔股份公告称受境外某大客户暂停生产其一款智能声学整机产品的事项影响，公司直接损失和资产减值损失约20亿-24亿元，对2022年度经营业绩产生显著影响。有分析师称，歌尔股份此前丢掉的订单为苹果耳机AirPodsPro。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。