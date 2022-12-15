OPPO Find N2 Flip搭配天玑9000+ 支持双卡双5G

OPPO于12月15日下午发布了折叠屏新品Find N2和Find N2 Flip，一款是横向大折叠屏，一款是纵向小折叠屏，起售价分别是7999元和5999元。就在当天下午，Find N2和Find N2 Flip在各大平台开启预售，预售当天就被迅速抢购一空，人气火爆。Find N2 Flip采用6.8英寸主屏，分辨率为25201080，搭载联发科天玑9000+芯片，后置5000万+800万双摄，前置3200万像素，电池容量为4300mAh，支持44W有线闪充，这是目前电量最大、充电最快的小折叠屏手机也是续航最持久的小折叠屏手机。