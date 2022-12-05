报告：美国个人电脑2022年第三季度出货量下降 12% 戴尔市场份额

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:科技市场独立分析机构Canalys发布数据显示，2022年第三季度，美国台式机、笔记本电脑和工作站的出货量同比下降12%，跌至1780万台。

报告分析认为，由于企业的商业支出变得谨慎，再加上消费者和教育层面的支出均有所下降，笔记本电脑出货量下跌了14%，是所有个人电脑类别中降幅最大的产品品类。随着台式机从新冠疫情时期的衰退中复苏，第三季度该品类个人电脑出货量略微增长1%。尽管推出了不少促销活动，但由于通货膨胀导致需求减少，平板电脑出货量小幅下跌1%。此外，虽然最近几个季度的商业需求一直表现强劲，但第三季度商用细分市场的出货量还是下降了2%。

数据显示，戴尔在第三季度以26% 的市场份额稳居美国台式机和笔记本电脑市场首位，但其出货量同比下降了17%。惠普的出货量为410万台，位居第二，但在前五大厂商中跌幅最大，出货量下降了23%。得益于第二季度供应紧张的积压订单开始陆续出货以及新推出的 M2电脑，苹果在第三季度表现良好，出货量增长了26%。联想在商用市场举步维艰，出货不理想，跌至第四位。宏碁以14% 的强劲增长位居第五。

苹果以41% 的市场份额保持了其长期以来在美国平板电脑市场的领先地位。最近几个季度，由于消费者对价格更加敏感高端平板电脑遭遇挫折，而亲民价位段的平板电脑则表现较为出色。亚马逊市场份额达到27%，排名第二，在7月份成功举办的Prime会员日的支持下，其出货量增长了20%。三星以160万台出货量位居第三，同比下降13%。TCL加大了在美国的营销和品牌推广力度，增长势头持续强劲，涨幅高达133%，而微软以12% 的跌幅跻身前五名。

分析师认为，2023年上半年企业在个人电脑上的支出可能会变得更加谨慎。尽管如此，个人电脑在支持混合办公和数字化转型等趋势方面具有不可或缺的重要性，这也意味着从长期来看，个人电脑市场的前景依然乐观。不过由于企业需要应对当前的经济不确定性，因而商用个人电脑的使用寿命将在短期内得到延长

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