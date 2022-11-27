迅雷网游加速器宣布将于 12 月 1 日正式停运

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日消息:迅雷网游加速器于官网发布停运通知:很遗憾的通知各位用户，由于平台运营策略调整，结合整体运营情况考虑，我们怀着万分遗憾的心情宣布:迅雷网游加速器将于2022年12月1日正式停运，关停加速服务和各类活动。我们对此次停运给大家造成的不便，表示深深的遗憾和歉意!我们衷心期待您继续支持和关注迅雷旗下更多优秀产品!

据了解，迅雷网游加速器普通会员每月15月，高级会员为每月30元，加速会员和高级会员可享光纤节点加速、《剑灵》《QQ炫舞》等184款游戏金牌网吧特权以及热门游戏高速下载等特权。其中高级会员还享有同等时长的迅雷白金会员、国际节点加速等特权。

今年第三季度，迅雷总营收达8830万美元（约6.4亿元人民币），同比增长47.1%;净利润为830万美元(约6017.5万元人民币)，同比增长262.9%;每股盈利(ADS)为0.12美元，而上季度为0.09美元。

本季度迅雷会员每会员付费金额继续提升，从去年同期35.4元人民币提升至本季度39.1元人民币。截至2022年9月30日，会员用户数约437万，而去年同期为415万，同比上升5.3%。本季度会员订阅服务营收为2，500万美元，去年同期会员营收2，270万美元，同比上升9.9%。

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