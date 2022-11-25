华为公开一脑机接口领域专利 无需直视即可下发不同操作命令

企查查APP显示，近日，华为技术有限公司申请的显示屏解锁的方法、电子设备及存储介质”专利获授权。专利摘要显示，本申请可避免用户在被胁迫时仍通过人脸解锁电子设备的显示屏。该方法包括：在显示屏处于锁屏状态且处于亮屏状态时，通过摄像模组获取用户的当前瞳孔参数及通过光强度传感器获取用户的当前人脸的反射光强度；若用户的当前瞳孔参数大于人脸解锁的瞳孔参数，获取用户的当前微表情；所述人脸解锁的瞳孔参数根据预存的光强度和生物特征信息的关系、用户的当前人脸的反射光强度及人脸解锁的安全等级确定；若根据用户的当前微表情?