华为公开一脑机接口领域专利 无需直视即可下发不同操作命令

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:企查查APP显示，11月25日，华为技术有限公司、天津大学公开专利“人机交互方法、人机交互装置及存储介质”。
专利摘要显示，本申请提供方法为，显示的人机界面中包括可操作对象和视觉刺激区域;对该可操作对象执行操作命令，操作命令根据用户注视产生的脑电信号确定。该用户注视该多个区域中不同的区域产生不同的脑电信号，可指示执行与该可操作对象相关的不同的操作命令。本申请能够使得用户无需直视视觉刺激且快速下发不同的操作命令，提高用户体验。
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11月20日，天津大学的许敏鹏教授宣布推出脑机接口综合性开源软件平台MetaBCI，让目前的单打独斗的脑机接口工具能够配合使用，实现全链条开发。脑机接口能够实现大脑与外界设备的直接通讯。还有配套使用说明手册，并且提供技术支持。
在科幻电影中，我们常看到一些可以灵活控制假肢的酷炫镜头在生活中却难以实现，因为制造一只精致的机械手并不难让它按照你的大脑思维去做又是另一回事。 好消息是这个问题有望很快得到解决。 作为全球领先的非侵入式脑机接口技术解决方案供应商，BrainCo强脑科技一直坚持科技向善，在消费级产品和数字疗法领域持续深耕，同时拓展技术应用领域，让脑机接口技术惠及更多人群，实现人类对大脑这一超复杂系统更为深入的理解，开启生命的无限可能。
在集成电路制造中，光刻覆盖了微纳图形的转移、加工和形成环节，决定着集成电路晶圆上电路的特征尺寸和芯片内晶体管的数量，是集成电路制造的关键技术之一。随着半导体工艺向7nm及以下节点的推进，极紫外光刻成为首选的光刻技术。该专利申请提供一种反射镜、光刻装置及其控制方法，涉及光学领域，能够解决相干光因形成固定的干涉图样无法匀光的问题，在极紫外光的光刻装置基础上进行了优化，进达到匀光的目的，进解决了相关技术中因相干光形成固定的干涉图样无法匀光的问题。
华为技术有限公司“可折叠的电子设备以及壳体装置”专利获授权，结合专利图片来看，这应该就是三折屏，比现有的折叠屏多一个可折叠的区域，意味着屏幕可以做到更大。专利摘要显示，该申请提供的电子设备具有三折结构，且包括连接件，当第一壳体与第二壳体处于打开状态，第二壳体与第三壳体处于打开状态时，连接件的第二端连接于第二壳体和第二转轴组件的第二运动件之间，以阻止第二壳体与第三壳体相对第二转轴组件折叠。电子设备通过设置连接装置，使电子设备需要按照一定的顺序折叠，以确保折叠组件的运动顺畅，并提升电子设备的使用寿命。
华为的不少专利提供了先进的技术，据国家知识产权局中国专利公布公告显示的信息，华为技术有限公司申请的“可折叠的电子设备以及壳体装置”专利获授权并公布，授权公布号为CN217847355U，猜测此专利未来有可能用于折叠屏手机及平板电脑中。摘要显示，本申请公开一种可折叠的电子设备以及壳体装置。本申请提供的电子设备具有三折结构，且包括连接件，当第一壳体与第二壳体处于打开状态，第二壳体与第三壳体处于打开状态时，连接件的第二端连接于第二壳体和第二转轴组件的第二运动件之间，以阻止第二壳体与第三壳体相对第二转轴组件折叠。在
11月4日，华为技术有限公司“交通遇险和路怒症检测方法”专利获授权...摘要显示，该专利提供了一种用于确定车辆驾驶员的交通遇险的系统，包括多个传感器：车内图像传感器、车内音频传感器、车辆数据传感器和全球定位系统（简称GPS）数据传感器；还包括一个或多个处理器，用于接收多个传感器的输入，并处理接收到的输入以获得驾驶员热量变化估计、驾驶员表情估计、驾驶员姿势估计、车载诊断系统估计和GPS估计...
近日，抖音APP内上线了一个名为“应用中心”的功能，可以搜索到当前主流的应用产品和游戏产品，并可进行下载。在应用中心内，可以下载阿里、腾讯、百度等公司的主流产品，下载后可以直接进行安装，并在下载管理处查看应用安装状态。
百度公开了一项城市道路异常事件识别专利，可将自动驾驶汽车的感知数据运用到城市道路巡检管理中。百度此次公开的专利技术可通过自动驾驶车辆的感知能力，对人、车、路、环境、基础设施等目标对象的数据和信息进行收集，通过数据融合确定目标对象的位置、速度、行动轨迹等状态信息，分析处理后，实现交通违法行为、道路异常事件、基础设施故障的自动检测。区别于传统的AI巡检识别方案，该技术方案可以通过分析感知设备所采集的多源数据，初步识别当前道路环境下各类异常事件，比如机动车、非机动车违章、标牌标线设施异常等，不仅能够减少
企查查APP显示，近日，华为技术有限公司申请的显示屏解锁的方法、电子设备及存储介质”专利获授权。专利摘要显示，本申请可避免用户在被胁迫时仍通过人脸解锁电子设备的显示屏。该方法包括：在显示屏处于锁屏状态且处于亮屏状态时，通过摄像模组获取用户的当前瞳孔参数及通过光强度传感器获取用户的当前人脸的反射光强度；若用户的当前瞳孔参数大于人脸解锁的瞳孔参数，获取用户的当前微表情；所述人脸解锁的瞳孔参数根据预存的光强度和生物特征信息的关系、用户的当前人脸的反射光强度及人脸解锁的安全等级确定；若根据用户的当前微表情?
企查查APP显示，近日，华为技术有限公司申请的“具有血压以及气体检测功能的可穿戴设备”专利获授权。 企查查专利摘要显示，本申请属于健康检测技术领域，该可穿戴设备包括设备本体、气腔、气囊、气压计、气体传感器、微泵和处理器，其中:气腔、气囊、气压计和处理器均位于设备本体内，气体传感器和微泵均位于气腔中;设备本体上具有通气口，通气口与气腔之间、气腔与气囊之间，以及气囊与气压计之间分别通过气道连接;通气口与气腔之间的气道上安装有进气阀门，气腔与气囊之间的气道上安装有气囊阀门;该可穿戴设备通过气压计进行血压测量，通过气体传感器进行气体成分测量。 可见该可穿戴设备具有较多的使用功能。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。