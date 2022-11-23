快手电商：兽药类目店铺变更为开放入驻

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:昨日晚间，快手电商发布了兽药类目入驻方式调整公告，由定向邀请变更为开放入驻（不含卖场型旗舰店）。
公告称，为了更好地推进平台农资行业生态发展，提升用户购物体验，快手小店将对 【鲜花绿植/农资】-【畜牧养殖】-【兽药/动物保健品】-【兽药】类目的店铺入驻方式 由定向邀请变更为开放入驻（不含卖场型旗舰店），其他入驻及经营要求不变。
本公告于2022年11月22日发布，于2022年11月29日正式生效。
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快手电商发布新增公告称，为推进快手小店行业发展，提升平台服务水平，平台对【汽车/摩托车服务】-【二手车/摩托车售卖】-【二手车/摩托车售卖】的技术服务费费率及结算口径进行调整，并补充商品价格管理要求，平台特发布《【二手车/摩托车售卖】类目资费标准与商品价格说明》。本次核心内容包括:1、调整技术服务费费率:由2%下调至0.5%，并新增技术服务费收取上下限金额。本公告于2022年11月10日发布，于2022年11月17日生效。
快手电商发布公称，为提升平台服务水平，创造健康良好的电商经营环境，平台现对《快分销结算规则》进行修订...核心调整内容为:新增店铺托管相关的结算规则...（3）商家专属计划和定向计划与托管互斥，如果一个商品已经被商家设置专属计划或者是定向计划，则该商品不能加入店铺托管，但如果商家仅设置了店铺定向，则不影响设置店铺托管...店铺托管团长专属计划>店铺托管团长定向计划>店铺定向>普通托管固定佣金模式>普通计划......
今年5月，快手电商在大会上对信任电商进行了诠释，信任电商即体验-价格比，包括内容的体验和商品的体验，快手电商希望真正做到为用户提供物超所值的体验感，实现用户价值最大化...在快手电商生态里，以发现页和短视频精选页为代表的公域流量和用户消费量远远大于私域，所以商家想要在快手电商获得成功，需要实现公私域双轮驱动，形成经营闭环，小米在今年的快手616活动中就实现了自播GMV破亿...所以快手电商会通过平台流量的扶持，帮助物美价廉服务好的商家建立正循环流量机制......
快手电商平台上线了客服举报功能，受到了广大商家们的踊跃使用和好评，但后续也收到反馈，虽然举报成功后违规账号将被禁言 72 小时，但禁言失效后，仍受到持续骚扰，现结合商家的诉求，对举报功能做了2. 0 的升级...快手小店商家版app支持举报功能：使用app接待的商家遇到用户不当言论，劝阻无效后，可点击右上角（···）的举报按钮，选择举报原因后勾选聊天记录凭证（最多支持勾选 10 条）点击确认举报后即可完成举报...
快手电商宣布平台上线了客服举报功能，虽然举报成功后违规账号将被禁言72小时，但禁言失效后，仍受到持续骚扰，现结合商家的诉求，对举报功能做了2.0的升级...本次升级了累计举报成功次数阶梯治理以及快手小店商家版app支持举报功能啦:...自然年内，同一用户ID被5个商家举报成功后将全平台店铺永久禁言...使用app接待的商家遇到用户不当言论，劝阻无效后，可点击右上角（···）的举报按钮，选择举报原因后勾选聊天记录凭证点击确认举报后即可完成举报...
快手电商发布公告称， 为规范商户/带货达人在“固体饮料”类商品的宣传推广行为，杜绝不合规商品，减少误导消费者、侵害消费者合法权益的行为发生，提升消费者体验，平台决定针对商户/带货达人在“固体饮料”类商品上的宣传推广行为开展专项治理...备注1:2022年5月20日，国家市场监督管理总局发布了《关于延长固体饮料企业剩余包装材料使用时间的通知》;固体饮料生产企业现有产品包装材料在2022年6月1日前未使用完毕的，可以延期使用至2022年12月31日......
站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:11月7日，快手发布《快消行业类目调整公告》，宣布对快消行业三个一级类目【食品】、【医用保健】、【家居生活】进一步新增、调整叶子类目。据了解，本次调整，共新增4个二级类目，41个三级类目，372个四级类目。
昨日晚间，快手电商发布公告称，平台决定针对在短视频渠道进行不正当营销的情形进行专项治理...平台对于借公共事件营销、恶意炒作、抽奖不合规等不同行为也作出了不同程度的处理，具体如下:...
站长之家（ChinaZcom）11月3日 消息11月3日抖音发布关于修订【美妆】行业管理规范的意见征集通知意见征集期为2022年11月3日2022年11月10日核心变化为变更美妆行业类目入驻标准特殊品牌经营定准 部分品牌其入驻店铺类型需是专营店专卖旗舰店（普通店入驻仅限平台定向邀请）特定品牌目录详见美妆行业限售品牌明细 有更新 部分品牌其入驻店铺类型需是企业店铺限售明细美妆行业限售品牌明细 （有更新） 部分品牌限制推广（1）取得品牌方对商家在抖音电商平台一级授权且经平台确认的商家可正常发布该品牌的商品创作者可正常分享推广（2）未取得
快手电商发布了《快手电商服务商违规管理规则》修订公告，并将于2022年11月24日生效。本次核心调整具体如下:1、罚则调整;降低限制招商及清退等处置力度，提升违约金处罚额度。商业贿赂直接清退首次违规限制招商7天、扣除保证金10万;首次情节严重或二次违规，可直接清退，并扣除全部保证金。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。