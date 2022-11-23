快手电商：兽药类目店铺变更为开放入驻

今年5月，快手电商在大会上对信任电商进行了诠释，信任电商即体验-价格比，包括内容的体验和商品的体验，快手电商希望真正做到为用户提供物超所值的体验感，实现用户价值最大化...在快手电商生态里，以发现页和短视频精选页为代表的公域流量和用户消费量远远大于私域，所以商家想要在快手电商获得成功，需要实现公私域双轮驱动，形成经营闭环，小米在今年的快手616活动中就实现了自播GMV破亿...所以快手电商会通过平台流量的扶持，帮助物美价廉服务好的商家建立正循环流量机制......