快手程一笑：未来一段时间其主要精力在电商 仍有巨大潜力

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日消息:快手日前发布2022年第三季度财报。财报显示，该季度快手实现营收231.3亿元，同比增长12.9%，市场预期225.6亿元。其中，线上营销服务收入达人民币116亿元，同比增长6.2%;直播业务收入同比增加15.8%至人民币89亿元。快手三季度GMV同比增长26.6%，达2225亿元;新开店商家数量同比增长近80%。

财报显示，快手应用平均日活跃用户为3.634亿，较去年同期3.204亿增长13.4%;快手应用平均月活跃用户为6.260亿，较去年同期5.729亿增长9.3%;每位日活跃用户日均使用时长为129.3分钟，较去年同期的119.1分钟增长8.6%。

在财报发布后的快手电话会上，快手科技创始人兼首席执行官程一笑表示，「尽管目前整体电商行业在高度竞争的中后期，但相较于传统货架电商，以内容驱动为主的直播和短视频电商仍有着巨大潜力，需要不断进行挖掘和创新。」电商业务是公司未来增长的重要引擎之一，也是整个快手商业生态的中心。

程一笑称，「我来直接负责这部分业务，并不是因为业务出了问题，需要CEO来救火，恰恰相反，正是在电商业务快速发展到今天这个体量和规模的时点上，更多要从长期维度去思考业务的发展方向和发展模式，做长期真正有利于用户体验、真正有利于商家健康发展的正确选择。而在做取舍的选择、做投入的选择等方面，我的勇气和信心肯定比组织里面的其他同学要更强。」

程一笑表示，未来一段时间内他的主要时间精力都会放在电商业务上面。

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