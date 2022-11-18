抖音打击世界杯赌球诈骗 11月已封禁64513个相关账号

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:今日，抖音发布《关于世界杯期间严厉打击赌球诈骗的公告》称，将针对世界杯期间出现的各类赌博、诈骗行为进行专项治理，将通过升级产品功能、优化模型策略等方法打击相关违法违规行为和不良内容。

同时，平台禁止用户利用平台服务通过欺骗性手段骗取其他用户信任，或将其他用户引导至站外平台进行赌球或诈骗。

抖音公布数据，今年11月1日至今，平台共对64513个涉及赌博导流的账号予以封禁。

此外，抖音建议广大用户提高网络安全防范意识，对各类赌球、诱导注册网站、为赌球网站担任代理等内容提高警惕，远离赌球，避免造成个人财产及其他损失。

一、赌博网站钓鱼诈骗

诈骗分子在网上开设赌球网站，要求参与者填写会员信息。实际上该网站则以注册之名窃取姓名、电话、银行账号等个人信息。用户注册后，将出现汇入资金网站无法使用、银行卡信息被截取后盗取卡内资金、参与赌球后无法提现等情况。

二、引导下载赌博APP

此类软件可能是虚假软件，其中交易均系伪造，用户充值后无法提取。同时，部分软件可能捆绑木马程序，推送广告并暗中发送扣费短信;或盗取银行卡账号和相关支付账号的密码或短信验证码，造成大额经济损失。

三、伪装专家提供预测服务

诈骗分子伪装成“足彩专家”身份，将各场比赛结果进行分析预测，诱骗球迷购买其服务。受害人注册会员后，可能还会面临高级会员费、专家预测费、保密押金、“公证费”等多种费用。

四、赌球杀猪盘

以虚拟机器人伪装异性，借此蒙蔽受害人的理智，使其淡化风险意识，将其引诱至其他诈骗类APP或网站，进一步实施诈骗。

五、赌球抽成骗局

通常，网络赌球团伙为在境外设立赌博网站，在国内发展层级代理，从而赚取抽成。

六、仿冒达人诈骗

诈骗分子会仿冒知名解说、明星或网络达人，利用用户对公众人物的信任推销粉丝群或者下载APP，实则为虚假APP或诈骗链接，使受害人蒙受损失。

七、代买足彩诈骗

诈骗分子谎称可帮受害人代买正规平台足彩，实则引诱用户通过非法平台进行虚拟投注，参与赌博。

八、首单赔单即返

此类行为与刷单诈骗的套路极为相似。通常，诈骗分子为引导受害人下注，以“赔单即返”名义引诱用户。一旦在第一单获得赔付返钱，可能会被引诱更多投资，最终造成巨大经济损失。

九、解说引导赌球

个别网站通过盗播，在“解说”比赛过程中引导用户下单、下注，或者引流至其他平台进一步实施赌球或诈骗。

十、球星卡、球衣诈骗

诈骗分子谎称拥有绝版、限量球星卡，或者球星签名球衣等，诱导用户购买，但付款后拒绝发货，或将用户拉黑，从而骗取钱款。

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