数亿人用手机“种出标准”：蚂蚁森林为“个人碳减排激励标准”贡献实践经验

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:11月11日，在海南举行的“2022碳中和博鳌大会”上，中国节能协会正式发布了《基于互联网平台的个人碳减排激励管理规范》团体标准（以下简称《标准》）。该标准由中国节能协会碳中和专业委员会提出，蚂蚁集团、北京绿色交易所、北京绿色金融与可持续发展研究院、中国互联网发展基金会、中国连锁经营协会、同济大学等三十余家产学研单位共同参与编制。

国家气候变化专家委员会副主任、中国社科院学部委员潘家华参加了《标准》发布仪式并表示:这是首次以标准的形式，较为系统地回应了个人碳减排激励遇到的挑战和难题，对全社会推动个人绿色低碳具有重要的借鉴意义。

在“双碳目标”引领下，低碳减排的主体正从过往相对单一的“企业为主”延展到“公众参与”。近年来，各类碳普惠平台、个人碳账户、碳积分平台也应运而生。但相对于企业和机构的碳减排管理，个人绿色低碳行为涉及面广、较为分散、难以识别，个人碳减排核算的标准和方法不统一，激励措施手段还不够丰富等问题，成为目前有效推动公众参与绿色低碳的掣肘因素。而且相关标准的缺失，也给个人碳减排不同激励机制、不同激励平台间的互相对接、进而发挥协同效益带来阻碍。

此次发布的《基于互联网平台的个人碳减排激励管理规范》，首次提出了通过互联网进行个人碳减排量化和激励的基本框架，重点强调了数字化技术的有效使用，将为各类主体更好地通过互联网平台，对个人的绿色低碳行为进行识别、量化、激励、评估、考核等体系化管理提供服务指引。

国家气候战略中心战略发展部主任柴麒敏表示，《标准》不仅遵循了低碳减排的“科学性”，还兼顾了以社会倡导为目标的“广泛性”，在个人碳减排激励方式的多元化上，《标准》进行的“开放性”探索也值得肯定。

前亚洲开发银行气候变化首席专家、前国家气候中心副主任吕学都认为，《标准》从近年来涌现出的典型实践出发，从互联网数字化的角度探索对社会公众低碳的量化和激励，为个人层面的碳管理提供了有效抓手。

中国节能协会秘书长、中国节能协会碳中和专业委员会秘书长宋忠奎介绍说，蚂蚁集团作为标准编制的牵头单位，充分拿出公益项目“蚂蚁森林”积累的实践经验，起到了很好的支持和示范作用。

据介绍，蚂蚁集团从2016年开始在支付宝上线公益项目“蚂蚁森林”，持续向公益机构捐资参与各地生态建设，通过这些“看得见的绿色”激励公众在日常生活中以低碳行为积攒“绿色能量”。截至2022年8月，蚂蚁森林已接入包括绿色出行、减纸减塑、在线办事、循环利用、节能降耗等方面的50多个低碳场景，累计见证了6.5亿人的低碳行动，产生的“绿色能量”超过2600万吨，目前已参与支持了浙江、江西、宁夏等多个省级碳普惠平台的建设。

“在手机上种树，只是激励大家认识并践行碳减排的方式之一，参与其中就是在不知不觉养成低碳生活习惯。蚂蚁森林的每一点进步，都归功于全社会的共同参与。可以说，是数亿网友用手机‘种’出了这个标准”，蚂蚁集团可持续绿色公益部总经理蒋琤表示，是蚂蚁森林的所有参与者，用自己日积月累的低碳坚持，为《标准》的建设贡献了实践基础。蚂蚁集团将继续拿出在个人碳减排激励方面的实践经验、平台能力和技术沉淀，为推动全社会绿色低碳转型贡献一份力量。

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