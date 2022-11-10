淘宝直播调整原石行业管理规范 11月17日生效

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:今日，淘宝发布通知称，为了进一步完善对直播原石主播信息发布的管理，淘宝直播将对《淘宝直播原石行业管理规范》进行补充和修订。

此次规则变更于2022年11月10日进行公示通知，将于2022年11月17日正式生效。

据悉，此次规则主要变更点如下:

1、针对第三章 行为规范 第七条【信息发布要求】中新增关于拆包、不得代销、不得引导线下交易、合买人数限制相关规范;

变更后，要求主播及卖家，应在消费者确认购买后，经实物拍照上架商品链接，实物拍照必须对商品进行拆包展示商品本体，不得全程带包装展示和进行切割;

主播及卖家不得在直播中宣传不实、夸大信息，不得对买家作出过度、绝对化承诺或保证;

主播及卖家不得在直播中宣传买家购买原石后可再帮助代销/转卖，包括但不限于在直播间宣称:套现、分米、代售、变现、吃肉、回收等相关表述;

主播及卖家不得在直播中或通过其他途径诱导买家违背淘宝网正常交易流程进行交易;

主播/卖家及其实际控制人的其他阿里平台账户或关联账号，在推广销售原石商品过程中，不得参与合买原石份额;

主播及卖家在推广销售原石商品过程中，如多位消费者自行要求合买原石份额，则最大支持合买人数不得超过5人。

2、针对第四章 主播违规处理情形 增加相关违规处理情形的处理标准;

（1）以各种方式引导用户进行线下交易或私下转账;

（2）以各种方式对买家宣称或实际进行代销/转卖;

（3）主播/卖家及其实际控制人的其他阿里平台账户或关联账号，在推广销售原石商品过程中，参与合买原石份额;

（4）在推广销售原石商品过程中，合买原石份额的最大支持合买人数超过5人。

3、针对第五章 争议处理规范 第十二条【争议处理规范】中新增违反上述规范的争议处理标准。

主播在发布推广销售原石商品的过程中，不得违反本规范中第三章【信息发布要求】。若主播存在不符合信息发布要求的行为而产生交易纠纷，交易支持退货退款，退货运费及相关损失由卖家承担。

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