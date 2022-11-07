快手修订《【扰乱平台秩序行为】实施细则（商户）》

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:今天，快手发布《【扰乱平台秩序行为】实施细则（商户）》修订公告，增加对“恶意倒卖”违规行为的治理处置。本细则于2022年11月7日修订，于2022年11月15日生效。
恶意倒卖，指商户在店铺经营过程中，通过购买平台外店铺商品完成自己店铺内订单交易的行为。例如，店铺经营者没有现货，在网上找货源，把货源信息“搬运”到自己的店铺中，等有消费者下单，店铺经营者再去货源方店铺下单，由货源方向消费者派单发货。
平台商户实施【恶意倒卖】的违规行为的，平台将按照下列规定进行处理:
（1）情节轻微的，处强制考试、商业推广-禁止投流3-9日、下架全部商品、禁止上架新商品3-28日、限制参与营销活动9-28日、支付违约金1，000-10，000元、扣5-40分;
（2）情节严重的，处强制考试、封禁快手账号5-20日、商业推广-禁止投流5-20日、下架全部商品、禁止上架新商品9-40日、限制参与营销活动9-40日、支付违约金3，000-100，000元、扣20-40分;
（3）情节特别严重的，处永久封禁快手账号、商业推广-禁止投流永久、永久下架全部商品、禁止上架新商品、支付违约金10万元或累计商品销售额的50%(以高者为准)、扣100分。
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