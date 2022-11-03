2022年中国互联网百强企业发布，蚂蚁集团排名第四

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:11月2日，中国互联网协会发布2022年《中国互联网企业综合实力指数报告》和中国互联网企业综合实力前百家企业。其中，腾讯、阿里、美团、蚂蚁、抖音排名前五。

报告显示，2021年我国互联网行业迎来高质量发展新阶段。互联网企业在主营业务持续拓展的同时，抢抓科教兴国战略和创新驱动发展战略的机遇，全方位推进科技创新、企业创新、产品创新，中国互联网企业综合实力明显提升。

在此背景下，报告基于公司行业规模等情况，同时把企业创新能力、社会责任等作为重要考量维度，公布了今年的百强企业榜单。

以排名第4的蚂蚁集团为例，其从支付工具起步，坚持服务小微企业，持续推进科技创新服务实体经济，已形成数字支付、数字互联、数字金融、数字科技和全球化五大业务板块。

截至2021年，蚂蚁集团连续3年研发投入年均增长率超过39%。日前，蚂蚁集团还以188.48亿元的研发费用，跻身由全国工商联发布的“2022民营企业研发投入”榜单前十，排名第六。据相关消息，蚂蚁持续攻坚隐私计算、区块链、图计算、分布式数据库和绿色计算五大“根技术”领域，同时积极探索以数字技术更好地服务实体经济和全社会高质量发展大局。

今年6月，蚂蚁集团启动数字普惠、绿色低碳、科技创新、开放生态四位一体的ESG可持续发展战略，涵盖19个关键议题，重点关注碳中和碳达峰、乡村振兴、科技创新、平台经济发展同责任，助力社会可持续发展。

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