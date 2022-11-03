微软大眼夹回归 11 月 10 日亮相万物总动员

站长之家 11 月 3 日讯：微软宣布，Office 助手大眼夹将在 11 月 10 日回归，亮相万物总动员。
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曾在Office 97中内置的回形针助手大眼夹”，可以说是不少Windows的老用户曾经的回忆了...今天，微软文档官方宣布，大眼夹形象将在11月10日正式回归...大眼夹会在11月10日登陆微软心识宇宙的万物总动员”小程序，从目前展示的信息来看，这像是一个AI聊天助手...在此之前，微软就曾多次搬出过大眼夹的形象，不过都是作为emoji表情或是表情包出现...
中手游于10月5日斥资116.8万港元回购79万股公司股份，回购价格每股为1.46港元-1.5港元...昨日收盘，移卡股价报1.47港元/股，今日开盘小幅上升，截止发稿，股价涨0.68%，报1.48港元/股...
超人气快闪科技漫展——九号总动员来到温州了！ 10 月 29 日- 11 月 6 日，在温州•印象城MEGA，和九号一起骑妙出行，萌力出发~...此次九号总动员温州站的活动地点选在了温州•印象城MEGA，在温州当地的年轻人中是人气超高的热门去处，名副其实的社交网络里热议的温州网红打卡地...在九号总动员这颗快乐星球上，不仅融合“游戏+科技+惊喜”三大元素，创建了一个集科技、游戏、娱乐、互动与社交于一体的年轻文化内容立体嘉年华......
2022 年 10 月 13 日，上海– 继首度亮相西班牙马德里后，卡地亚全新BEAUTéS DU MONDE高 级珠宝展于 10 月 13 日登陆上海外滩源壹号，跟随想象，开启一段令人心醉神迷的灵感之旅......
2022年10月11日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于导盲犬的，问题是“路上遇到导盲犬可以投喂食物和抚摸吗?”这个自然是不能的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
京东11.11全新推出了“猜价格赢免单”玩法，活动将于10月31日正式开启，持续至11月10日，每晚8点发放免单名额...获得免单资格的用户，需要在当天晚8点至晚9点，购买相应获得免单资格品牌在免单专区内的商品，就有机会赢免单，支付完成后即刻知晓是否获得免单的结果...根据官方预售战报显示，预售期间，消费者家电焕新热情高涨，京东家电整体预售订单金额同比增长近50%...
2022年10月11日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于魔芋的，问题是“魔芋真的是低热量食物吗？”这个自然是了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
天猫双11即将到来，据银泰百货官方信息，今年双11，银泰百货的活动主要分两个阶段进行:第一阶段，10月20日-10月31日，消费者可提前上喵街APP限时购买无门槛券，花11元就能抢购111元的消费券（实付112元就能使用）;第二阶段，11月1日-11月11日，银泰百货全年优惠力度最大的双11活动正式开启...10月31日20:00，银泰喵街APP上线“疯狂6小时”直播活动，顾客可边看直播边下单，享银泰独家福利、官方补贴每满500元减50元...
今年早些时候，微软正式停止了对IE浏览器的支持，这款饱经沧桑的浏览器终于走到了终点...在Microsoft 365管理中心，微软再次提醒用户，将通过2023年2月的累积安全更新，在Win10中删除并永久禁用IE 11...这意味着，用户将无法在通过技术手段重新激活并使用IE 11，Edge将成为Win10唯一的微软官方浏览器...需要注意的是，虽然2023年2月的累积更新会删除IE 11，但这并不会直接移除该浏览器的所有组件，虽然用户无法再使用，但有部分程序仍需要依赖IE运行...
10月23日，近日有消息称，为了调整业务方向，搜狗科学百科将于2022年11月11日正式关闭其服务和运营。 搜狗科学百科将根据相关法规删除产品中的所有数据并关闭服务器，用户将无法再登录和使用搜狗科学百科，平台将下线。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。