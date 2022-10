鉴于此表现,iPhone 14 Plus在渠道上的价格也已经一落千丈,根据博主测评小铺”今天上午的报价,相比官网最高已经降价1500元,具体如下:...iPhone14 Plus 128GB 6299元,对比官网6999元,降价700元;...iPhone14 Plus 256GB 7099元,对比官网7899元,降价800元;...iPhone14 Plus 512GB 8199元,对比官网9699元,降价1500元......