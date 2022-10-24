天猫双11开启预售：88VIP专享820元消费券

站长之家（ChinaZ.com）10月24日 消息:今天晚上8点，天猫双11正式开启预售，同时还对外发放了88VIP专享消费券。据了解，该消费券共两张，总计820元，只需要88积分即可兑换。其中520元券实付6800元可用，300元券实付满3800元可用。
该消费券可叠加跨店300-50、折上95折优惠使用。值得注意的是该消费券不可用于空调、部分手机。
同时，10月28日起，天猫双11还将针对所有用户推出苹果惊喜券，该券覆盖苹果手机多款热门机型，想买iPhone的小伙伴记得申领。
据了解，该88VIP是淘宝推出的一项权益，开通88VIP后可享购物优惠、专项服务特权、精选品牌9.5折以及联名会员年卡等15项特权，其中就包括赠送优酷视频1年免费VIP。
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