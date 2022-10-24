天猫双11开启预售：88VIP专享820元消费券

有Redmi Note 12 Pro+有OIS光学防抖，该手机使用了三星HPX 2亿像素传感器，支持OIS光学防抖，同时搭载了先进的DTI(Deep Trench Isolation)技术。此外Redmi Note 12 Pro配备索尼IMX766，也支持OIS光学防抖。Redmi Note 12 Pro中加入了film〔Camera〕胶片相机，还原了这种胶片质感。据Redmi介绍，为了更好的还原胶片的质感，Redmi基于真实胶片进行了扫描，并分析成像的基调、特征、色彩风格等信息，实现像素级的点对点建模。