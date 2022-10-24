cnbeta国内备案被取消 停止国内解析

VirtualBox开启了7.0版本的Beta测试，用户终于能够在使用包含M1和M2在内，配备AppleSilicon芯片的Mac上创建和运行虚拟机了...需要注意的是，这毕竟是仍处在Beta测试阶段的功能，在实际使用中难免会出现各种Bug，介意的用户可以再等待一段时间...除了新增对M1/M2芯片的支持外，VirtualBox7.0版本还带来了其他优化更新...VirtualBox已经在官网放出了7.0版本的下载路径，如果使用的是M1或M2芯片，则需要下载Arm60Mac开发者预览版...