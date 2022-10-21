微博联合淘宝联盟推天猫双11特惠政策:将免除原15%佣金

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:近日，微博变现小助手发布消息称，为了让微博有更完整的电商营销生态和让更多电商博主获益，微博联合淘宝联盟推出“天猫双11”特惠政策。

具体来说，微博在“天猫双11”期间，博主可使用“微博小店”体系，包括:商品库、信息流解析等。

微博联合淘宝联盟进行“天猫双11”政策补贴，针对微博小店三方链接导购博主，“天猫双11”期间通过微博小店产生的淘宝联盟三方成交，微博免除原15%佣金的平台费用，针对通过分享小站产生的淘宝联盟成交及通过微博小店产生的淘宝联盟超级红包成交，微博平台亦免除平台费用，政策生效时间10月20日00:00:00;淘宝联盟会联合推出针对微博带货达人的补贴政策。

另外，50万粉丝以上导购博主，发布微博小店链接不用购买“粉丝加热包”获取流量，发布导购裸链需要购买“粉丝加热包”获取流量。50万粉丝以下的导购博主，微博、淘宝联盟联合补贴，发布导购裸链或通过小店都无需购买“粉丝加热包”获取流量。原营销广告内容监管规则不变，不管是否带小店链接，仍执行微任务下单流程。优惠政策截止时间为11月11日23:59:59。

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