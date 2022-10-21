快手电商：将于11月4日关闭不符合定邀标准商户【4G/5G上网】类目经营权限

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:快手电商发布公告称， 为了更好地推进平台业务生态发展，营造良好的平台购物环境，平台现对【手机/数码/电脑办公】-【网络设备/网络相关】-【4G/5G上网】类目的商户定邀标准（含类目清退标准）进行修订。

为了更好地推进平台业务生态发展，营造良好的平台购物环境，平台现对【手机/数码/电脑办公】-【网络设备/网络相关】-【4G/5G上网】类目的商户定邀标准（含类目清退标准）进行修订。本公告于2022年10月21日发布，于2022年10月28日生效。

本次核心调整内容:

1、准入清单品牌调整:由2022年第三季度共21个名牌调整至2022年第四季度共2个品牌。

2、准入规则中考核期品牌名额调整:在季度准入清单中品牌席位由3席调整至1席，不在季度准入清单中品牌席位由5席调整至4席。

3、类目清退要求调整:

①原小店购物体验星级低于3.5更新为购物体验分低于4.31;

②考核期结束后【4G/5G上网】三级类目累计支付金额由累计不足100万元调整至50万元。

另外，类目清退标准如下:

经营商户在考核期中如违反以下任意一条要求，平台将关闭其【4G/5G上网】类目经营权限:

购物体验分低于4.31分;

品退率（t-15~t-45）高于【4G/5G上网】三级类目均值2倍或【手机/数码/电脑办公】一级类目均值3倍;

差评率（t-15~t-45）高于【4G/5G上网】三级类目均值2倍或【手机/数码/电脑办公】一级类目均值3倍;

考核期结束后【4G/5G上网】三级类目累计支付金额累计不足50万元;

品牌&经销商已经不符合清单准入标准;

商品经抽检不合格或商品上市资质缺失或商品无上市资质;

因市场监管临时处置、经营不善对平台造成不良负面影响的;

在经营过程中平台发现售卖的类目品牌与申请时不一致。

注:以上因（1）(2)(3)(4)(5)被回收权限的商家3个月内不可再次发起类目权限申请，其中因(6)(7)(8)(9)情形被回收权限的商家永久不得再次发起准入。

规则明确存量商户和商品处理，平台将于11月4日统一关闭不符合定邀标准商户的【4G/5G上网】类目经营权限，并同步下架其店铺内该类目下的存量商品。如符合定向邀请标准后商户朋友仍可按照平台要求申请入驻。

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