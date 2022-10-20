天猫回应罗永浩入驻淘宝直播：双11有很多新主播加入

虽然罗永浩和淘宝直播都没有官宣，但网上已经有了罗永浩淘宝直播招商相关信息的露出...本次罗永浩双11直播从10月24日-11月11日，罗永浩会参与5场直播，其他时间由交个朋友直播团队完成...在抖音的两年时间里，无论是罗永浩还是抖音，都是双赢的局面...对于交个朋友来说，淘宝有无数的商家资源、有最大的消费者群体，同时还有矩阵式发展的空间...还有大家可以发现一个趋势，现在不管是抖音、快手还是淘宝，都在有意扶持品牌直播间，而不是个人直播间...淘宝直播直到现在都是个人直播间，这也是淘宝直播需要突破和丰富的......