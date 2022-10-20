天猫回应罗永浩入驻淘宝直播：双11有很多新主播加入

站长之家 10 月 20 日讯：针对“罗永浩入驻淘宝直播”一事，天猫方面回应，“今年双11，天猫有很多新主播、新商家和新品牌加入，这让双 11 更丰富、更有乐趣。”
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罗永浩将在10月24日晚上8时开启淘宝首场直播，直播间名为罗永浩直播间”...今年双十一”期间，罗永浩将作为交个朋友”主播之一，参加淘宝直播...这也是交个朋友”首次入驻淘宝直播，未来直播将主要在罗永浩直播间”内进行...知情人士告诉澎湃新闻记者，之所以选择在双十一”入驻淘宝，是因为交个朋友”团队考虑在多个平台发展直播业务，抖音平台也会同步开启直播...
目前罗永浩直播间“交个朋友”已入驻淘宝直播，并在淘宝开通“交个朋友严选店”...有消息称，罗永浩将在10月24日晚上8时开启淘宝首场直播，直播间名为“罗永浩直播间”...今年6月，罗永浩宣布，正式退出微博和所有的社交平台，再次埋头创业去，其微博已改名交个朋友直播间...
经过两三年的直播带货，罗永浩基本还完了欠下的数亿债务，被网友戏称为真还传，前不久宣布退出直播，重新创业，不过最新消息称罗永浩将开启淘宝直播，最快双11首播...Tech星球爆料称，罗永浩将开启淘宝直播，并于双11首播...一位交个朋友团队内部人士在社交媒体上发布信息称，罗永浩淘宝双11首播，正在招商...对于罗永浩将于双11开启淘宝直播一事，Tech星球向淘宝方面求证，截至发稿对方尚未回复...按照老罗6月份的说法，目前已发生的直接债务还剩不到一个亿，预计全还完要到11月前后......
2021年，天猫双11总交易额为5403亿元，再创新高，双11已经成为被人们广泛接受的购物狂欢节...据淘宝直播数据显示，去年双11，截止10月26日24点，淘宝直播已经诞生了165个成交额超千万的直播间，远超2020年预售同期...为了帮助机构主播更好的参与进双11，淘宝直播官方针对机构主播们推出了一些双11玩法...而此次双11淘宝直播平台对内容的支持，将推动淘宝直播平台整体向新内容时代进发，提升平台整体直播的质量，同时也会让更多优质主播被发掘......
有消息称罗永浩将于10月24日在淘宝直播开播，另外交个朋友也已入驻淘宝直播，并在淘宝开通“交个朋友严选店”...站长之家搜索发现，罗永浩已在淘宝直播上开通了账号，主播用户名为“罗永浩”，账号粉丝量已超1000...对于罗永浩在淘宝开播一事，电商在线有业内人士表明，老罗和抖音签的排他协议已经到期了，成熟团队向外探索新布局很正常...
罗永浩将于“双11”在淘宝直播开启首播...
淘宝直播近日开启以“点亮兴趣，专注热爱！双 11 宝藏好店直播间甄选热身赛”为主题的活动，意在用更多元、更丰富、更垂直的细分玩法，助力特色商家店播持续增长，吸引同好圈层消费者...该活动主要针对特色型店播商家，推出甄选 1111 个宝藏好店直播间玩法，深入 11 大生活场景，专注百大细分兴圈层，希望不同兴趣下专业有趣的商家主播，能通过直播间窗口，带消费者看到更多元、更丰富有趣的生活方式...
虽然罗永浩和淘宝直播都没有官宣，但网上已经有了罗永浩淘宝直播招商相关信息的露出...本次罗永浩双11直播从10月24日-11月11日，罗永浩会参与5场直播，其他时间由交个朋友直播团队完成...在抖音的两年时间里，无论是罗永浩还是抖音，都是双赢的局面...对于交个朋友来说，淘宝有无数的商家资源、有最大的消费者群体，同时还有矩阵式发展的空间...还有大家可以发现一个趋势，现在不管是抖音、快手还是淘宝，都在有意扶持品牌直播间，而不是个人直播间...淘宝直播直到现在都是个人直播间，这也是淘宝直播需要突破和丰富的......
10月31日晚，俞敏洪将现身新东方迅程教育专营店”淘宝直播间，目前暂未透露更多信息...近几年随着直播电商这一形式的兴起，天猫双11大促中自然也少不了直播的身影...据淘宝直播数据显示，去年双11，截止10月26日24点，淘宝直播已经诞生了165个成交额超千万的直播间，远超2020年预售同期...今年双11淘宝直播平台将从10月中旬开始，开启前站蓄水，对爆款种草，10月24日晚8点开启预售，10月31日晚8点-11月3日，开启首波尾款支付，11月4日开启主题日，11月10日晚8点正式进入狂欢日......
针对“俞敏洪将现身淘宝直播间”一事，新东方方面表示，在淘宝做教育直播是一项有清晰目标的长期规划...
2022 年 9 月 28 日。英特尔酷睿 i9-13900K是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月 28 日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。性能核心提供处理高端游戏和要求苛刻的应用程序的速度，而低优先级和后台任务由处理器的高效核心处理多任务。
有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。
4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。
支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。
能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。
最高可选12GB运存版本iQOO Neo7可以选择的最高版本是12GB+512GB，这应该是可以满足大多数用户对于内存和存储的需求。大内存的好处有很多，比如在后台可以有多个APP同时运行，减少杀后台的情况，此外在使用编辑类软件，比如视频编辑、图片编辑的时候也会有比较流畅的运行。
压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。
没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。
大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。
直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。
13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。
不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。
看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。
不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。
LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。
有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。
有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。
一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。
支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。