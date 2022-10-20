快手开启116心意购物节 重点补贴食品酒水等品类

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:今日，快手电商正式宣布快手116心意购物节正式启动（以下简称“快手116大促”），主题为“真的补，真的省”。

据悉，此次116大促，快手以“真的补 真的省”为主题，重点打造了“真的省”补贴专区，首次推出“万人砍价团”预售等新的活动玩法。此外，快手还通过“66购物金”、“手选之子”等活动向用户发放购物满减券。

“真的省”补贴专区是本次116大促核心补贴栏目。快手官方对用户需求集中的大牌数码家电、美妆，以及食品生鲜、日用百货和农用物资等民生刚需类商品进行高额补贴。在“真的省”专区，可以看到这些价格很有竞争力的商品包括花生油、各品牌手机、电脑、零食、酒水等等，每款商品满足几十人到几千人下单不等的条件，就能获得超低价。

按照活动进程，快手用户在10月13日至19日间预付定金，20日至24日开始支付尾款。同时，10月24日至11月11日的每晚8至11点，快手官方还将放出高折扣福利品限额限时秒杀。

除了货架式的“真的省”补贴专区，这些价格极有竞争力的商品在116期间还将进入“超级补贴官”的直播间。据介绍，“超级补贴官”由上百位优质快手电商主播构成，每天都推出不同的专场，方便用户在快手站内多场景购物。

“66购物金”就是快手的满减活动。用户每天进入快手116大促专区页面、电商主播直播间、互动主会场，都可以领取到一笔购物金，下单时订单金额每满60元，可使用购物金抵扣6元。购物金还可与平台营销优惠（例如平台券等）、商家营销优惠(例如店铺券等)叠加使用，购物金的领取和使用均不设上限。

短视频今年独立成为快手116的新流量场景，为商家提供了新的流量获取赛道。今年116，快手电商推出全民短视频带货、短视频带货排位赛、大场商家短视频流量扶持等活动。

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