苹果iPhone 14 Plus京东大促：直降1000元 到手5999元起

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:10月7日，苹果iPhone14Plus正式开卖，而在开售13天之后，iPhone14Plus迎来了京东大促，直降1000元后最低到手价5999元。
具体来说，中国联通京东自营 推出了满4000元减1000元的活动，原价6999元的iPhone14Plus128G 版立减1000元，到手价仅需5999元。值得一提的是，iPhone14Plus 系列备货充足，大家可直接下单购买。
据悉，iPhone14Plus有午夜色、星光色、紫色、蓝色和红色等配色可选。官方价格方面，128GB版6999元，256GB版7899元，512GB顶配版9699元。
这款手机采用6.7英寸+60Hz刷新率+2778×1284分辨率的大屏，支持原彩显示，搭载苹果A15仿生芯片，后置1200万主摄和1200万超广角，并且主摄支持光学防抖，电池容量达4325mAh。
该机也支持车祸检测，在驾驶期间，麦克风会识别剧烈撞击声响，当事故发生时手机会主动拨打求救电话，还可通知你的紧急联系人。
现在5999元可入手iPhone14Plus128G 版，不得不说是真香!
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