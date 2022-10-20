苹果iPhone 14 Plus京东大促：直降1000元 到手5999元起

Plus是iPhone14今年推出的新机型，代替了原本的Mini机型，iPhone14Plus拥有比14标准版机型更大的显示屏，并在相机和性能方面略有提升，但该机型在各方面都无法与Pro系列机型相比，网友普遍认为其配置与售价并不匹配，所以存在不少争议...国外研究机构SellCell分析了40余家回收商平均换购价值汇总的贬值率，报告显示：相比去年同时段，iPhone14的贬值幅度是iPhone13的两倍以上！其中iPhone14Plus是垫底机型，预期贬值率达到了38.6%，刷新了近两年的最高记录......