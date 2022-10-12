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快手电商开放仿金饰品类目 10月19日生效

2022-10-12 15:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:今日，快手电商发布公告称，平台现对【箱包/饰品】-【饰品/时尚饰品/流行首饰】类目下新增三级类目【仿金饰品】及四级类目【银镀金】和【普通合金】，并同步发布该类目下的准入/清退规则，及其他经营要求。

具体来说，上述类目对旗舰店/专卖店/专营店/卖场型旗舰店/普通企业店以及个体工商户为定向邀请，对个人（自然人）以及京东/有赞/魔筷第三方推广不开放。收费方面，保证金10，000元，技术服务费费率5%。

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存量商户、商品处理方面:

10月19日:新增类目及经营规则正式生效，新增仿金饰品商品仅可发布至【仿金饰品】下对应类目。不符合准入要求的商户平台将关闭其类目经营权限。

10月19日-10月24日:存量商品需商户自查自纠，自主完成商品类目调整。截至10月24日仍未完成类目调整的商品，平台将统一下架。

【仿金饰品】类目下予以准入快分销平台类目、店铺类型和准入标准如下:

商家需要同时满足以下三项条件:

（1）快手平台连续三个月，宝石/玉石/金银饰/时尚饰品二级类目每月GMV均≥200000元

（2）快手平台连续三个月，宝石/玉石/金银饰/时尚饰品二级类目每月品退率<0.40%

（3）快手平台粉丝量≥10万，购物体验分≥4.5分

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商品标题要求方面，系统根据【仿金饰品】类目将在此类商品标题前端强插【非黄金】字样提示，同时适用于闪电购，商家不可修改或删除。

本规则于2022年10月12日发布，于2022年10月19日生效。

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