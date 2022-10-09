趣AI | 这个AI自动绘画机器人可快速把单词转化成模糊可辨认的图片

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:人工智能已经以各种方式影响着我们大部分的生活，比如人工智能自动驾驶、美化处理图片，甚至帮助诊断疾病。由于人工智能处理数据的方式与人类不同，这就是为什么用我们怪异、不一致的语言与它交流会产生如此古怪的结果。

下面这些奇怪 AI 绘画作品来自注意生成对抗网络（AttnGAN）——Runwayml，这个AI绘画机器人可以将输入的单词转换为笼统视觉图像。

花

蓝色的水

构建机器学习工具的 Cristobal Valenzuela 创建了该网站，以展示 AI 如何解析单词并尝试以视觉方式传达它们的含义。根据官方介绍，这个AI绘画机器人会把你写的新词和句子自动生成合成图像。

有人把这个AI绘画工具描述为“反向的视觉聊天机器人”。该算法不会尝试告诉你图片中的内容，而是尝试根据你告诉它的内容生成图片。该机器人从训练它的对象集合中提取元素。

因此，对于易于转化为图片的日常物品，它更加准确。当你开始输入模糊的术语、复杂的概念，或者个人最喜欢的古怪废话时，生成的作品会变得更加抽象。

尝试在工具中输入了一些科学术语，看看它可以做什么。结果生成的作品非常抽象而奇怪。

可再生材料

化学反应

大爆炸

如果你也想尝试AI机器人Runwayml的生成效果，可访问官网体验：

https://experiments.runwayml.com/generative_engine/

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