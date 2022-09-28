快手直播专项治理恶俗炒作 严禁四大类行为

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日 消息:今日，快手电商发布了快手直播关于恶俗炒作专项治理公告，重点治理方向包括禁止演绎涉嫌违法违规的情节等四大行为。
公告称，一直以来，快手致力于构建积极正向、健康发展的网络直播社区，创造真实、多元的社区生态。我们鼓励主播分享优质内容，但对“低俗炒作、恶意炒作、有违社会公序良俗”类内容进行坚决打击，并持续加大治理力度，一旦发现此类行为，绝不姑息。
重点治理方向如下：
一、禁止演绎违背社会伦理道德，挑战公众底线的情节，包括但不限于:
乱伦、一夫多妻、一妻多夫等情节
非主流婚恋关系剧情、人物关系
特殊性癖好相关行为、剧情、人物关系
二、禁止演绎涉嫌违法违规的情节，包括但不限于:
侵犯他人人身安全或人身自由的行为或情节
侵犯他人隐私的行为或情节
侵犯他人人格的行为或情节
侵犯他人财产权的行为或情节
扰乱、妨害社会公共秩序的行为或情节
禁管制刀具、易燃易爆物等违禁品
三、禁止以公职人员、国家机关等进行炒作，包括但不限于:
直接或间接涉及公职人员的行为、话术或角色设定
直接或间接涉及国家机关的行为、话术或场所
四、禁止以社会弱势群体进行炒作，包括但不限于:
涉未成年人相关的炒作行为
以老年人、残疾人、重病患者、精神病患者、受灾群众为噱头进行恶俗炒作
官方提示，各位主播遵从相关规定，自行整改。我们也将持续提升技术手段、优化策略、畅通举报，进一步净化社区风气，维护社区环境。对于违反直播社区规定的主播，平台将继续从严治理，按照相关法律法规和社区公约进行教育和处罚。平台也希望与广大网民、主播及公会共同努力，打造生态健康、风朗气清的社区环境与网络空间。
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