苹果新款Apple Watch系列的S8芯片采用与S6和S7相同的CPU

站长之家(ChinaZ.com) 9月13日消息:根据识别码显示，Apple Watch Series8、Apple Watch Ultra和第二代Apple Watch SE的S8芯片具有与S6和S7芯片相同的CPU。

苹果S8SiP内的CPU与在Apple Watch Series6和Apple Watch Series7中首次亮相的S6和S7芯片的CPU带有相同的T8301识别码。这解释了为什么苹果近年来只将其S系列芯片与S5芯片或更早的芯片进行比较。

这也意味着Apple Watch Series6、Apple Watch Series7、Apple Watch Series8、Apple Watch Ultra和第二代Apple Watch SE都采用完全相同的CPU。值得注意的是，苹果可能仍然对SiP的其他部分进行了迭代，以适应新的组件，如Apple Watch Series8的新加速计和陀螺仪。

S6、S7和S8芯片都具有32GB的存储空间和双核CPU。当苹果在Apple Watch Series6中首次推出S6时，它最后一次对其最新的智能手表系列提出性能要求时，苹果表示该芯片将应用程序的启动速度提高20%。

S6、S7和S8基于苹果iPhone11系列的A13仿生芯片，采用台积电的7纳米工艺制造。苹果从A14仿生芯片开始过渡到台积电的5纳米工艺，而iPhone14Pro的A16仿生芯片是第一个用4纳米工艺制造的苹果芯片。

苹果不推进其S系列芯片的CPU技术的一个原因是，使用A14芯片中的内核和台积电的5纳米或4纳米工艺所带来的进步将主要是对性能上的改进，这对Apple Watch来说已不再重要。台积电的3纳米工艺将在今年年底进入大规模生产，可能会产生更有意义的效率改进——这是一个更重要的领域，因为它可以帮助Apple Watch延长电池续航。

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